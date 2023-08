Este es el tiempo exacto que necesita el hígado para eliminar las toxinas del alcohol

Con respecto a los efectos nocivos del licor, estos provienen por múltiples factores. Por un lado, están los relacionados por los efectos sobre el metabolismo y, por otro lado, existen los ligados con la propia susceptibilidad de cada persona, pues los daños no son iguales en todos los pacientes.

La gravedad y alta mortalidad de las enfermedades hepáticas refleja la necesidad de un diagnostico precoz y de iniciar de forma temprana los tratamientos apropiados. No obstante, los expertos indican que para que estas complicaciones hagan su aparición, se requiere un consumo excesivo. Tomar de vez en cuando no amerita riesgo alguno; el problema surge cuando esto se transforma en un hábito.

Es por ello que las cantidades que afectan a uno, puede no afectar a otro. Sin embargo, los hepatólogos tienen la clave para tratar de dar cierto descanso al hígado para poder recuperarse tras una ingesta de alcohol. Los expertos de la Asociación para el Estudio del Hígado revelaron el tiempo en promedio que requiere el hígado para absorber suficientemente el licor.