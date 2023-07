Esto es lo que pasa en el cuerpo si se toma leche antes de dormir

Conciliar el sueño puede convertirse en toda una ‘odisea’ para algunas personas quienes, más allá de descansar después de una larga jornada laboral o académica, libran una lucha constante. Sobre ese problema las razones varían entre lo que se consume a último momento, estrés y las preocupaciones.

MedlinePlus extiende el listado con varias afectaciones emocionales (como depresión o la muerte de un familiar), si se es tendiente a viajar largos trayectos y no tener un horario fijo para descansar, además si el individuo lleva una vida sedentaria. El insomnio puede manifestarse de múltiples formas: una característica es mantenerse despierto por lapsos casi ‘interminables’.

Para conciliar el sueño se deberían hacer cambios en el estilo de vida. - Foto: Getty Images

Para contrarrestar esa problemática uno de los consejos que suele escucharse es tomar un vaso de leche caliente en la noche; sin embargo, cuán ciertos son esos resultados genera discrepancias. Por otro lado, ese alimento es asociado con numerosos beneficios como el fortalecimiento del sistema óseo por ser fuente de calcio.

Efectos de la leche para dormir

Mundo Deportivo, en su sección de ‘Nutrición’, afirma que por años se ha considerado esa bebida como una de las ‘mejores’ para conciliar el sueño, gracias al triptófano (un aminoácido clave en la alimentación). Ese sitio web alude a una investigación difundida por Journal of Agricultural and Food Chemistry.

En esta los expertos encontraron que ese líquido tiene una combinación de péptidos conectado, también, para tratar el estrés. Como parte de sus hallazgos está la caseína y su contribución para este cansancio mental e insomnio. El Confidencial explica que el triptófano estimula la liberación de serotonina (a esta se le llama la hormona de la felicidad).

Hay personas que toman leche todos los días. - Foto: Getty Images

Ese medio sugiere tomar leche mínimo media hora antes o después de la última comida y subraya otra investigación de Medicine and Science in Sports & Science, según la cual la caseína también podría ayudar a ganar músculo, mientras se descansa. No obstante, lo que se debe evitar es agregar solubles azucarados.

Posibles efectos adversos

Bien es escuchado que la cafeína no es aconsejable en las noches porque puede obstaculizar un adecuado descanso, generando un efecto contrario con mayor actividad. Es por ello que, en ese momento del día, debería dejarse a un lado (ello incluye su combinación con leche).

Por su parte, optar por esa bebida sola podría tener efectos adversos si se abusa en su ingesta. El Financiero refiere a Cone Health al relacionarla con los ronquidos porque la lactosa sería una de las responsables de la mucosidad. Otra consecuencia está vinculada con un aumento de masa corporal cuando se toman más de tres tazas al día (dada su carga calórica).

El malestar estomacal es otro efecto al que apunta el medio mencionado y que afecta principalmente a los intolerantes a la lactosa; en ellos se experimentaría una inflamación. Tampoco es aconsejable entre quienes tienen el síndrome del intestino irritable (en ese caso es necesario buscar qué tipo de leche, diferente a la obtenida directamente de la vaca, no genera inconveniente).

Otros consejos para dormir mejor

Para colocar fin a las dificultades nocturnas, es necesario revisar la higiene del sueño y hacer cambios en el estilo de vida, pues algunas prácticas habituales y ejecutadas consciente o inconscientemente estarían siendo las causantes.

No dormir como se debe puede generar insomnio, uno de los trastornos del sueño más frecuentes. - Foto: Getty Images

En principio es vital respetar los mismos horarios cada día (también al momento de despertar), procurar que el lapso de sueño no sea menor a siete horas, no olvidar la actividad física periódica, evitar las siestas luego de las 3 p. m. y la comida pesada.

MedlinePlus pone la lupa en problemas relacionados con el insomnio: baja energía e irritabilidad son algunos de ellos.