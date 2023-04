¿Existe un peso ideal, según la edad? Esto dicen los expertos

Un peso saludable es clave para mantener un cuerpo sano. Al tener sobrepeso u obesidad, se incrementa el riesgo de padecer diferentes complicaciones de salud, que pueden poner en riesgo la vida.

Según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1975 “las tasas de obesidad casi se han triplicado desde 1975 y han aumentado casi cinco veces en niños y adolescentes”, afectando a personas de diversas edades y de todos los grupos sociales en la Región de las Américas y del mundo.

La obesidad y el sobrepeso son detonantes de diversos problemas de salud. - Foto: Getty Images

“Alcanzar y mantener un peso saludable puede ser un desafío, pero tener un estilo de vida saludable, incluyendo patrones de alimentación sanos y hacer actividad física regular; puede ayudarle a perder peso. También puede reducir la probabilidad de desarrollar problemas de salud relacionados con el peso”, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

No existe un peso estándar para las personas ni para individuos que tengan cualidades específicas. Cada persona es diferente. Para calcular el peso “ideal”, un médico tiene en cuenta la fórmula del índice de masa corporal (IMC) y para esto debe conocer la estatura de la persona y otras características.

Una alimentación sana es clave para mantener un peso saludable. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Para calcular el IMC se necesita conocer el peso en kilogramos y la estatura en metros. Se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Estatura al cuadrado (Mt)”, detalla el Ministerio de Salud.

De acuerdo con el resultado de la operación, el médico puede señalar si la persona tiene un peso adecuado para su estatura y para su condición de salud, o si debe iniciar un proceso de pérdida o ganancia de peso. Cabe aclarar que solo un doctor puede realizar este tipo de diagnósticos. No es aconsejable seguir tips de redes sociales o de personas que no son expertas.

“Si su IMC es inferior a 18.5, está dentro de los valores correspondientes a “delgadez o bajo peso”.

Si su IMC es entre 18.5 y 24.9, está dentro de los valores “normales” o de peso saludable.

Si su IMC es entre 25.0 y 29.9, está dentro de los valores correspondientes a “sobrepeso”.

Si su IMC es 30.0 o superior, está dentro de los valores de “obesidad””, agrega el Ministerio.

La actividad física ayuda a mantener una buena salud. - Foto: Getty Images

Actividad física

Antes de empezar un proceso de pérdida de peso, se debe consultar a un doctor para conocer si hacer esto es saludable para la condición de salud. Se debe evitar el autodiagnóstico.

Para bajar de peso, es necesario que el número de calorías que se queman sea mayor al número de calorías que se adquieren en alimentos y bebidas, así lo explica Medline Plus, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Hacer ejercicio es una de las formas más eficaces y saludables para perder kilos. Es fundamental contar un instructor o experto, que brinde la asesoría y el seguimiento necesario para cumplir el objetivo. Así mismo, visitar a un médico también es una clave importante para verificar que la pérdida de peso no ponga en riesgo la salud.

Realizar actividad física no solo debe ser una forma para perder peso, sino mejorar la salud y evitar enfermedades. En el mundo, las personas no son conscientes de lo que representa el ejercicio, pues “1.400 millones de adultos, es decir, más de una cuarta parte de la población del mundo ni siquiera alcanza un nivel suficiente de actividad física. Las cifras muestran que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realiza el ejercicio mínimo necesario para mantener un buen estado de salud”, de acuerdo con los datos de la OMS.