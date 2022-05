Fascitis plantar: así se puede saber si se tienen los síntomas

La fascia plantar es el tejido grueso en la planta del pie y este tejido conecta el calcáneo a los dedos y crea el arco del pie y cuando este tejido se inflama o se hincha, se denomina fascitis plantar, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señaló que la fascitis plantar comúnmente causa dolor punzante que suele aparecer con los primeros pasos en la mañana, pero luego del movimiento, el dolor normalmente disminuye, aunque puede reaparecer después de estar de pie por períodos largos o cuando se pone de pie después de estar sentado.

De hecho, la mayoría de las personas que tienen fascitis plantar se recupera en unos meses con un tratamiento conservador, que incluye aplicación de hielo en el área adolorida, estiramiento y modificar o evitar actividades que causen dolor.

Asimismo, la entidad también reveló otras terapias para tartas la afección:

Fisioterapia. Un fisioterapeuta puede enseñar ejercicios para estirar la fascia plantar y el tendón de Aquiles, y para fortalecer los músculos de la parte inferior de las piernas. Un terapeuta también podría enseñar a vendar con esparadrapo para brindar apoyo a la planta del pie.

Órtesis. El proveedor de atención médica podría indicar plantillas ortopédicas (órtesis) prefabricadas o hechas a medida para distribuir la presión que se ejerce sobre el pie de manera más uniforme.

Bota para caminar, bastones o muletas. El proveedor de atención médica podría recomendar que se usen algunos de estos durante un tiempo breve para evitar que se mueva el pie o que se apoye todo el peso sobre el pie.

No obstante, el Grupo Sanitas de España explicó que “en caso de no conseguir resultados satisfactorios con las técnicas mencionadas arriba, podría considerarse la cirugía del pie como tratamiento para la fascitis plantar, aunque se corren algunos riesgos importantes y no siempre se consigue eliminar completamente el problema con la operación”.

Adicional, el Grupo Sanitas indicó que la fascitis plantar puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero la mayoría de los casos se presentan en hombres entre 40 y 70 años, y representa una de las afecciones ortopédicas más frecuentes en el pie.

Asimismo, señaló que una persona puede ser más propensa a sufrir fascitis plantar si:

Tiene pie plano o arco plantar más alto de lo habitual.

Utiliza calzado con soporte de arco deficiente o con suela demasiado blanda.

Su tendón de Aquiles está demasiado tenso.

Corre largas distancias, especialmente sobre superficies duras, irregulares o cuesta abajo.

Por ello, para evitar la afección, la entidad sin ánimo de lucro reveló algunas recomendaciones de cuidado personal como:

Mantener un peso saludable. El peso extra puede aumentar la tensión en la fascia plantar.

Escoger zapatos con buen apoyo. Comprar zapatos con tacones de bajos a medios, suelas gruesas, buena plantilla ortopédica y amortiguación adicional.

No usar zapatos planos ni caminar descalzo.

No usar zapatos deportivos desgastados. Reemplazar los zapatos deportivos viejos antes de que dejen de proporcionar un buen apoyo y de amortiguar los pies.

Cambiar de deporte. Probar un deporte de bajo impacto, como nadar o andar en bicicleta, en lugar de caminar o trotar.

El síntoma más común de la fascitis plantar es el dolor y la rigidez en la parte inferior del talón. - Foto: Getty Images