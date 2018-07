Mírame estudiar

En la temporada de exámenes finales cada vez más estudiantes se vuelcan a YouTube, pero ya no para sacarle el cuerpo a las tareas académicas sino para encontrar allí motivación para clavarse a estudiar. En este canal crece una tendencia conocida como ‘estudia conmigo’ (study with me) en la que estudiantes de colegio y universitarios se filman mientras hacen tareas académicas. Los videos pueden ser de 25 minutos hasta de dos horas, todo depende de la materia y la necesidad de estudio, y pueden contar con sonido ambiente o con música suave.

No son tutoriales sino videos en los que los protagonistas se concentran a estudiar, esto es a buscar información en internet o en un libro, a tomar notas, a subrayar un texto o a memorizar. En muy pocos ellos hablan o se dirigen al público. Los graban en sus estudios o en la biblioteca o en las tiendas de café. Por lo general tienen un solo ángulo pero otros son muy bien producidos para mostrar cada cierto tiempo una perspectiva diferente del estudioso youtuber.

Le puede interesar: 10 novedades de Google que podrían cambiar su día a día

Una de las más exitosas exponentes de este género, que toma fuerza en Japón, Inglaterra y Estados Unidos, es Jamie Lee, una estudiante de medicina en Nueva York que activa una cámara y graba sus sesiones desde diferentes ángulos y con la música adecuada para propiciar la concentración, aunque a pedido de sus seguidores tiene otros videos donde solo se escucha el sonido de sus movimientos al subrayar textos. Tiene miles de seguidores que buscan en sus videos motivación para estudiar mientras ellos lo hacen. En su cuenta de Instagram muchos de ellos creen que ahora que se graduó ella los dejará solos. Ella asegura que hará más durante su residencia médica.

Jamie Lee tiene una sesión de 2 horas y media que ya casi alcanza el millón de vistas en su canal Thestrivetofit. Siempre la acompaña su mascota.

Según cifras de YouTube las vistas de estos videos se han triplicado en los dos últimos años. Algunos expertos opinan que la tendencia es una respuesta a las necesidades de estos tiempos en que los jóvenes quieren tener conexiones a través de sus redes sociales pero sin interrumpir sus deberes académicos. Es una versión 2.0 del concepto de juego paralelo en el cual los niños se juntan para jugar pero cada cual está absorto en su propia actividad. “Esto es estudio paralelo: aunque se están ignorando mutuamente pero eso es mucho mejor que hacerlo solo”, dice a The Wall Street Journal Mitchel Nathan, profesor de psicología educativa de la Universidad de Wisconsin en Madison.

Le sugerimos: Cómo 3 jóvenes pasaron de crear un sitio de citas llamado YouTube a ser millonarios

Algunos de estos youtubers además de ofrecer compañía y motivación también dan sus técnicas de estudio. Thomas Frank, por ejemplo, se define como un ferviente seguidor de la técnica Pomodoro, que consiste en concentrarse por periodos de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. “Sé lo motivante que es trabajar al lado de alguien que también trabaja concentrado. Por eso hago videos que combinan ambos. Una vez presione ‘play’ estará trabajando por 25 minutos”, dice en la presentación de uno de sus clips más populares que ha sido visto 603.206 veces.

Esta sesión de 45 minutos de Thomas Frank ha sido vista casi 240.000 veces. Muchos le agradecen que con el video logren adelantar mucho de su trabajo.

Una seguidora que escribió su experiencia en internet con estos videos cuenta que a veces miraba a ver qué tan concentrado estaba Frank. Ese simple vistazo la ayudaba a estar enfocada. “No sé por qué esto sucede pero fue así. Estudié porque la persona en la pantalla estaba enfocada. Fue menos distractor que cuando tengo a alguien aquí mismo porque no podía para a hablarle”.

Puede leer: El niño que gana US$11 millones al año por desempacar juguetes en YouTube

Algunos escogen otros escenarios como una biblioteca o una tienda de café y dejan que el video capte el sonido ambiente, para quienes prefieran este tipo de estímulo. Otros dan consejos para tomar notas, para organizar el escritorio antes de empezar a estudiar o para técnicas de memorización.

Un reciente programa de televisión en Japón registró la tendencia que se conoce allí como video de estudio o vamos a estudiar juntos, y que está creciendo en popularidad entre los jóvenes japoneses quienes ahora hacen sus tareas mientras ven un clip de otros estudiando. A algunos les parece gracioso y a otros, ridículo. Sin embargo, hay quienes los defienden porque creen que de esta manera los jóvenes no se sienten solos y mucho menos si ayudan a los niños a estudiar.