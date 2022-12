Freidora de aire: estas son las comidas que nunca se deben meter en ella

En la actualidad, muchas más personas se preocupan por su salud y así mismo por su alimentación, buscando nuevas alternativas que contribuyan a llevar un estilo de vida más saludable, que aunque muchas veces se asocia a la necesidad de cumplir con distintos estereotipos que han reglamentado históricamente la forma en que luce el cuerpo de las personas, en realidad en muchos casos las personas lo hacen por mejorar su salud.

Es por esa razón que a lo largo de los años se han venido inventando electrodomésticos que facilitan algunas de las funciones en la cocina, con el fin de brindar otras opciones a las personas, tal como lo hace la famosa freidora de aire que para su momento fue viral en redes sociales debido a su capacidad para freír distintos alimentos sin la necesidad de usar aceite o manteca, como es común.

Sin embargo, a pesar de la versatilidad de este aparato que logra freír con el uso de aire, como su nombre lo indica, tiene una pequeña lista de alimentos que no deberían intentar cocinarse en su interior si lo que se quiere es evitar un gran desastre que termine por dañarle el momento a las personas que desean preparar su comida de manera fácil y sencilla.

Alimentos prohibidos

Granos en guiso o caldo

Si lo que se desea es comer granos como los frijoles, las lentejas o incluso alverjas, que por lo general se cocinan en agua o guiso, lo mejor es hacerlo en una olla normal en la estufa y no meterlos a la freidora, puesto que podría terminar por dañar el aparato con sus componentes, además de que dicho alimento, debido a su forma, puede llegar a explotar mientras se cocina.

Sopas instantáneas o preparadas

Es poco probable que alguien quiera meter a cocinar una sopa en una freidora de aire, suena poco lógico, pero igual es uno de los alimentos que deben evitarse al momento de usarla, ya que como es de pensarse, introducir un líquido al aparato, aparte de ser poco práctico, es una bomba de tiempo para su buen funcionamiento, y es por eso que todo aquel que contenga líquido está dentro de esta lista.

Queso para derretir

Es común que a algunos productos se le coloque queso por encima para agregarle un plus de sabor, o que incluso este ya traiga el queso en su interior como parte de su composición, lo cual es completamente posible de hacer en la freidora, lo que no es muy recomendable si no se quiere pasar por un mal rato y terminar sin apetito y más bien con un problema por solucionar, es derretirlo completamente solo, es decir sin ningún otro tipo de alimento.

Esto se debe a que puede terminar por derretir grasa y peor aún llegue a la parte eléctrica que mantiene funcionando el electrodoméstico, aumentando las posibilidades de que se quede atrapado en el fondo, debido a su consistencia pegajosa cuando está caliente, pero sólida cuando se aclimata.

Consejos para no fracasar usando la freidora