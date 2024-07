Inventos impresionantes

Desde la robótica y la inteligencia artificial hasta la manipulación genética y la investigación de los misterios del cosmos, hubo muchas novedades en 2017 en cuanto a innovaciones tecnológicas y avances científicos... En general, se trata de adelantos en campos de investigación que vienen de atrás, pero que este año dieron frutos que marcan hitos en sus áreas Esta es una selección de algunas de ellas.

Un avanzado editor genético



Cortar y pegar, tal como se hace en Windows, pero esta vez directamente en la cadena de ADN de un ser vivo. Se llama CRISPR y explicado en términos simples se trata de una especie de tijeras moleculares, mediante las cuales los científicos ya lograron cortar literalmente secuencias del genoma en células de una persona que provocaban una enfermedad, y sustituirlas por secuencias capaces de corregir el problema. Se han hecho pruebas exitosas en ratones con diabetes y este año se realizó el primer test en un humano, un paciente de 44 años con síndrome de Hunter, en California. Además, la técnica sirvió para diseñar cerdos cuyos órganos no presentarían rechazo en pacientes humanos. Hay varias aproximaciones o tipos de editores genéticos, y una encendida batalla legal se desató entre tres científicos que se disputan el control sobre las patentes: Feng Zhang, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, que lideran los equipos de investigación más adelantados en la actualidad en este campo.

Hyperloop



Muchos reconocen a Elon Musk como uno de los genios de la innovación actual en el sector de transporte, por sus proyectos de viajes espaciales y vehículos que se conducen solos. Atrapado en un monumental trancón en San Francisco, concibió la idea de túneles casi de ciencia ficción para mejorar la movilidad. Se trata de tubos al vacío dentro de los cuales se mueven cápsulas presurizadas envueltas en una bolsa de aire y empujadas por compresores de aire, que se desplazarán a 1.200 kilómetros por hora. El sistema está fuera del alcance de las inclemencias del clima, libre de colisiones, es más rápido que un avión y más costo eficiente que los trenes de alta velocidad. Este año realizó las primeras excavaciones en California, en donde ya hay un tramo de 5 kilómetros y efectuó las primeras pruebas. Además, la empresa de Musk tiene licencia para comenzar la construcción de un tramo de 10,3 millas entre Baltimore y Washington. Varios países mostraron interés en esta idea.



El fin del cepillo de dientes



No todos fueron grandes adelantos de impacto mundial. Unico Smartbrush es un sistema de higiene bucal alternativo al cepillo, que deja la boca impecable en 3 segundos. ¿Quién no quiere uno de estos en la mañana cuando hay prisa para salir al trabajo? El dispositivo se inserta en la boca como una especie de ‘caja’ y su mecanismo se alimenta con batería de ion litio. Una vez utilizado, el aparato se higieniza a sí mismo gracias a un sistema de rayos ultravioletas. No hay que lavarlo.



Jibo, el robot amigo



Robots hay muchos, capaces de cumplir tareas específicas. Pero este hace sentir a las personas como si hablaran con otro ser humano. Jibo se ríe, mira al interlocutor y puede comunicar estados de ánimo mediante su interfaz de iconos. Aunque su aspecto es el de una máquina, se trata de una de las puestas en escena más avanzadas de la inteligencia artificial. La revista Time lo posicionó en el primer lugar de su lista de inventos del año.

Computación cuántica



Este año la computación cuántica dio un salto enorme. Mikhail Lukin, del Centro Ruso de Física Cuántica, desarrolló un computador de 51 cúbits, lo que supera cinco veces lo conseguido hasta la fecha. La computación binaria tradicional, la que se usa a diario, se basa en bits, que solo pueden tener uno de los estados: encendido o apagado. Los cúbits no están restringidos a esta condición y pueden tener los dos estados simultáneamente. Todavía está lejos una aplicación práctica de esta tecnología, que significa un poder de cómputo asombroso. Por ahora se utiliza en la física de partículas.



Y los ciegos pueden ver



Las gafas eSight 3 permiten a las personas invidentes que tengan algún pequeño porcentaje de visión disfrutar de imágenes con aceptable nivel de precisión, gracias a un sofisticado sistema de procesamiento en alta definición de videos que el dispositivo graba mientras el usuario las tiene puestas. Más de 1.000 personas ya disfrutan de este dispositivo.



Camión del futuro



El mismo Musk se apuntó otro hit este año en el campo de los automotores eléctricos. La empresa Tesla, de su propiedad, presentó el camión del futuro, el Tesla Semi, alimentado por electricidad y capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 5 segundos. Tiene autonomía para recorrer 900 kilómetros sin necesidad de recargar su batería y sin emitir CO2. Musk puso fin a las principales críticas que esta tecnología ha recibido históricamente, debido a las limitadas prestaciones de este tipo de vehículos. Su diseño rompe el molde de cualquier camión tradicional y su tecnología resulta amigable con el medioambiente.



Ondas gravitacionales



Por cuarta vez en la historia, los científicos detectaron una onda gravitacional, uno de los fundamentos de la teoría general de la relatividad. El Observatorio Europeo de la Gravedad, ubicado en Cascina, Italia, confirmó el fenómeno generado por la fusión de dos agujeros negros cuya masa es 53 veces la del Sol. La primera detección tuvo lugar en 2015 y el año pasado las otras dos. Einstein las predijo hace 100 años y las definió como distorsiones en la malla del espacio-tiempo provocadas por el peso de cuerpos en movimiento. Este año, los científicos Rainer Weiss, Kip Thorne y Barry Barish, líderes de LIGO, el proyecto que hizo el hallazgo de 2015, recibieron el Premio Nobel de Física.

Bioimpresión 3D



La impresión 3D lleva casi diez años en evolución, pero en 2017 alcanzó su primer punto de madurez, que la saca del ámbito del entretenimiento o la curiosidad tecnológica: la compañía norteamericana Organovo comenzó este año la venta de su tejido artificial ExVive, que replica el tejido del hígado humano, por ahora para experimentos clínicos. Hubo un trabajo similar en China, y juntos abrieron las puertas para el uso médico de esta tecnología. Se habían impreso prótesis y dentaduras, pero ahora el componente con el que se producen las piezas está compuesto de células madre, con las que parece muy cerca la fecha en que órganos vivos puedan ser creados en una impresora 3D.