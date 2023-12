La especia que ayuda a estabilizar la presión arterial alta naturalmente

En caso de manifestarse algunos síntomas, es posible que los pacientes experimenten dolores de cabeza, falta de aire y sangrados nasales. Sin embargo, estas señales no son específicas. No suelen aparecer hasta que la presión arterial alta haya alcanzado un estado grave o que pone en riesgo la vida, precisa el instituto de investigaciones Mayo Clinic.

Canela para controlar la presión arterial

De acuerdo con el análisis “Effect of short-term administration of cinnamon on blood pressure in patients with prediabetes and type 2 diabetes”, se determinó que el consumo de esta especia en el corto plazo se asocia con una reducción notable de la presión arterial tanto sitólica como distólica. Sin embargo, se requiere de mayores estudios que permitan determinar sus efectos a largo plazo y especialmente en pacientes con diabetes tipo 2.