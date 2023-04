La fruta que ayuda a purificar la sangre y a controlar el ácido úrico

La sangre es clave para el funcionamiento del cuerpo humano. Contiene muchas sustancias como azúcares, grasas, nutrientes, hormonas, y algunos desechos producto del propio metabolismo.

El cuerpo tiene sus propios mecanismos que ayudan a la sangre a mantenerse limpia por sí sola, precisa el portal Oncosalud, de Perú. De esto se encarga, por ejemplo, el hígado, que dentro de sus funciones tiene la de eliminar algunas sustancias que son nocivas para el organismo, como el alcohol, o las toxinas. Este órgano concentra estos productos de desecho en la bilis, donde posteriormente son excretados por las heces.

Otra alternativa de la que dispone el organismo para limpiar la sangre son los riñones, encargados de filtrar todas las sustancias contenidas en ella. Una vez esto ocurre, todos los productos de desecho que se generan se expulsan por la orina.

Por último, la sangre también se purifica mediante la respiración. Los pulmones se encargan de excretar los altos niveles de CO2 en la sangre y luego volver a oxigenarla.

La sangre en muchas oportunidades se carga de toxinas como grasas, azúcar y otros desechos. - Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Cuando la sangre no se encuentra en un estado adecuado, se pueden presentar desequilibrios que llevan a que el organismo no funcione de manera adecuada. Un artículo publicado en el diario Huffington Post asegura que si la sangre no aporta los suficientes nutrientes a las células y contiene exceso de grasas nocivas, como el colesterol y triglicéridos, puede causar diversos inconvenientes de salud.

Los efectos de la alimentación poco equilibrada

Esta situación se presenta especialmente por la ingesta de una alimentación poco equilibrada y rica en grasas y azúcares. Esto sumado a un posible funcionamiento defectuoso de los riñones y el hígado.

Algunas de las señales que indican que es necesario realizar una purificación de la sangre son, entre otras, las siguientes. Las personas se enfrentan con mayor frecuencia al desarrollo de resfriados; se tienen problemas de piel como acné, dermatitis, sequedad, úlceras cutáneas, manchas o enrojecimientos; el cabello se vuelve más frágil, sin brillo y quebradizo; se desarrollan flemas en exceso y aparecen alergias, precisa el citado medio.

Los alimentos grasosos ocasionan afecciones como elevados niveles de colesterol. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La mejor manera de purificar y mantener la sangre libre de toxinas es con el consumo de una dieta saludable, además de practicar actividad física de manera regular. Es importante, por ejemplo, reducir la ingesta de alimentos que contienen azúcares refinados, los cuales aportan energía vacía y se acumulan en forma de grasa.

También es recomendable no consumir fritos y evitar los embutidos que son una buena fuente de grasas y sales; además de los lácteos enteros.

La ayuda del limón

En el marco de una alimentación equilibrada y hábitos saludables de vida, se puede incluir una fruta que ayuda a purificar la sangre. Se trata del limón, que gracias a su alto contenido de antioxidantes ayuda a limpiar las arterias y la sangre. Es un alimento que facilita la eliminación de desechos y sustancias tóxicas presentes en el torrente sanguíneo, previniendo enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y cardiovascular.

Información del portal de estilo de vida unCOMO indica que para aprovechar estos beneficios, lo ideal es consumir esta fruta a diario y para ello se debe hacer lo siguiente:

El agua de limón es saludable para limpiar la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cortar dos limones en rodajas, sean verdes o amarillos.

Agregarlas en dos litros de agua.

Dejar reposar el agua de limón toda la noche en el refrigerador, sin agregarle azúcar.

Por la mañana, al levantarse, tomar un vaso de agua de limón en ayunas.

Durante el día, consumir al menos cinco vasos más.

Realizar el tratamiento por tres días consecutivos.

Un artículo del diario El Universal del México, cita un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, según el cual los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias , facilitando y mejorando la circulación de la sangre. Asimismo, la hesperidina del limón disminuye la inflamación y la rigidez de los vasos sanguíneos en personas con síndrome metabólico.

Contra el ácido úrico

De otro lado, la ingesta de este fruto también ayuda a eliminar el ácido úrico del organismo. Según unCOMO, el limón tiene un efecto depurativo y desinfectante que acelera la eliminación de diferentes toxinas acumuladas dentro del organismo, entre ellas, el ácido úrico.

El limón ayudaría a eliminar el ácido úrico. - Foto: Getty Images

“Su propiedad alcalina ayuda a mejorar síntomas de esta enfermedad como los ataques de gota, ya que que facilita la expulsión de sustancias como las sales de ácido úrico y oxálico a través de la orina”, precisa.

También se dice que evita la formación de cálculos renales, gracias a su riqueza en ácidos y acelera su disolución en caso de tenerlo precisa una publicación del medio digital Business Insider.