Mezcla natural para limpiar el hígado y purificar la sangre en poco tiempo

El hígado es un órgano que tiene muchas funciones, como almacenar energía, desechar toxinas, purificar la sangre y participar en el procesamiento de alimentos. Pero no está exento a presentar alguna enfermedad desarrollada por malos hábitos alimenticios o prácticas como el consumo de alcohol o cigarrillo. Entre las que se encuentran:

Cáncer de hígado

La American Cancer Society explica que el cáncer de hígado es una enfermedad que se inicia en las células de este órgano que se proliferan de una forma no controlada. Se derivan varios tipos como el carcinoma hepatocelular (HCC); colangiocarcinoma intrahepático (cáncer de conducto biliar); angiosarcoma y hemangiosarcoma; hepatoblastoma; y cáncer secundario del hígado.

Según la Clínica Mayo, los síntomas más comunes son la pérdida de apetito, debilidad, náuseas, vómito, inflamación abdominal, heces blancas, entre otras.

Cirrosis

Aunque la cirrosis se asocia con el resultado del alto consumo de bebidas alcohólicas, es cierto que también enfermedades hepáticas como la hepatitis pueden verse involucradas en la cicatrización de este órgano.

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, y puede empeorar su condición todo debido a graves complicaciones en él. Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

El hígado graso si no se ataca puede derivar en cirrosis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Enfermedad de hígado graso

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, indica que el hígado graso es una enfermedad que se produce por la acumulación de grasa en dicho órgano, que de acuerdo con la entidad americana, existen dos tipos de afecciones: el hígado graso no alcohólico, y el hígado graso por el alcohol.

El primero no se asocia con el consumo de una bebida, sino que se presenta por el daño en las células del hígado, causando, en algunos casos, fibrosis. Por otro lado, la enfermedad de hígado graso por alcohol se debe al alto consumo de licor que se ingiere ocasionando daños en el organismo.

Es entonces que mantener el hígado lo más saludable posible es de tal importancia que ayuda también a purificar la sangre que de acuerdo con Huffington Post, a través de ella los órganos reciben oxígeno y otros nutrientes. Cuando está sucia se debe a los depósitos de grasa como colesterol y otras toxinas, provocando algunas complicaciones en la salud como:

Resfriados comunes.

Pérdida de cabello o deshidratación en él.

Alergias.

Flemas.

La acumulación de grasa en el hígado puede desembocar en la propagación al interior del cuerpo de diabetes. - Foto: Getty Images

Y aunque para limpiar la sangre se debe tener una dieta balanceada que colabore en ello, el consumo de la siguiente bebida puede ser útil. Sin embargo, se recomienda consultar con un profesional de la salud, antes de una ingesta permanente.

Mezcla natural para limpiar la sangre y el hígado

Según Mundo Deportivo, el jugo de remolacha/limón ayuda en la purificación de la sangre y el hígado de forma natural, gracias a sus propiedades.

Por ejemplo, la remolacha es un alimento rico en vitamina C y ácido fólico que, por contener betanina, combate las células cancerígenas, precisa Tua Saúde. Así mismo, el portal de salud Cuerpomente señala que el zumo de este alimento ayuda a regular la presión arterial, absorbiendo el colesterol, ya que es rico en fibra.

Foto referencia sobre remolacha. - Foto: Getty Images

También es rica en hierro, y es por esto, que ayuda a prevenir y combatir la anemia, un problema en el cuerpo que se presenta por el déficit de glóbulos rojos.

Por su parte, el limón es un fruto que aparece en la lista de alimentos cítricos, gracias a sus antioxidantes que pueden contrarrestar enfermedades como la gripe causada por el virus de la influenza.

Modo de preparación