Eclipse teñirá a la Luna de rojo “sangre” y Colombia podrá presenciarlo: horarios que debe saber para no perdérselo

Mientras el planeta se prepara para un eclipse solar anular que cruzará regiones del hemisferio sur —principalmente zonas oceánicas cercanas a Australia y sectores de la Antártida— y que no será visible en Colombia, pero con la alternativa de poder verlo en línea, el país tendrá su propio espectáculo pocos días después.

Se trata de un eclipse total de Luna, conocido popularmente como “Luna de sangre”, un fenómeno que pintará el satélite natural de tonos rojizos en la madrugada del 3 de marzo y que podrá observarse desde territorio colombiano.

Aunque este tipo de eventos no ocurre con frecuencia, en esta ocasión coincidirá con las primeras luces del amanecer, lo que promete una imagen poco habitual en el cielo nacional.

¿A qué hora mirar al cielo en Colombia?

Según los cálculos divulgados por la NASA y portales de astronomía, el fenómeno tendrá momentos clave en el país (hora local):

4:50 a. m. : comenzará la etapa parcial. La sombra terrestre empezará a cubrir lentamente la superficie lunar.

: comenzará la etapa parcial. La sombra terrestre empezará a cubrir lentamente la superficie lunar. 6:00 a. m. : en los primeros minutos de las 6 a. m. iniciará la fase total. Es el punto más esperado, cuando el satélite adopta el tono rojizo.

: en los primeros minutos de las 6 a. m. iniciará la fase total. Es el punto más esperado, cuando el satélite adopta el tono rojizo. 6:10 a. m. +: se producirá la puesta de la Luna en buena parte del territorio, justo cuando atraviese la totalidad.

El Sol saldrá alrededor de las 6:10 a. m., por lo que el brillo del nuevo día podría suavizar los colores más intensos del eclipse.

El brillo del amanecer será el principal reto para quienes intenten apreciar los colores más profundos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, esa misma coincidencia ofrecerá una escena singular: una luna roja despidiéndose en el horizonte mientras el cielo comienza a iluminarse.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz directa que normalmente ilumina al satélite. En ese instante, solo una parte de la luz solar logra atravesar la atmósfera terrestre y proyectarse sobre la superficie lunar.

Ese filtrado es el responsable del color rojizo o cobrizo. Es un efecto similar al de los atardeceres, cuando el cielo adquiere tonos anaranjados y rojos. Durante la totalidad, la Luna no desaparece: cambia de color.

El tono rojizo aparece cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y filtra la luz que la ilumina. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Para quienes deseen observar el fenómeno, no se requieren telescopios ni equipos especiales. Bastará con buscar un lugar despejado, con buena vista hacia el occidente, y estar atentos antes del amanecer.