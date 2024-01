La fruta que elimina las heces acumuladas y limpia el colon

Los incómodos malestares de estómago pueden ser producto de una afectación en el colon. En ocasiones, se cree que este órgano únicamente se encuentra mal si hay estreñimiento, pero no es así, pues también cuando hay debilidad, cansancio o con molestias intestinales y de estómago, esto puede ser por causa de la falta de limpieza.

Si bien se puede pensar que por ser un órgano interno requiere cuidados especiales, con el simple consumo de agua hay mejoras. No obstante, a continuación se darán a conocer una cantidad variada de tratamientos naturales que permiten la sensación de alivio.