La hierba aromática que ayuda a limpiar los riñones y a eliminar líquidos retenidos

Entre tanto, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que dentro de cada riñón hay un millón de estructuras pequeñas llamados nefrones y son estos los que filtran los desechos que terminan en orina y salen por los tubos llamados uréteres.

No obstante, la mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones y este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos.

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todos, ya que esa información de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

De acuerdo con Medline Plus, las hierbas medicinales (o remedios herbales) son plantas usadas como medicamento y las personas las usan para ayudar a prevenir, curar una enfermedad, aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso. Sin embargo, las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos y “natural” no quiere decir seguro, a menos que se tomen de la manera indicada, ya que algunas hierbas pueden interactuar con otros medicamentos, pues ser tóxicas en dosis altas o, también, pueden causar efectos secundarios.