La hierba medicinal que ayuda a limpiar los riñones y eliminar los líquidos retenidos

Los riñones son dos órganos ubicados debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Su tamaño es similar al de un puño y la forma se asemeja a la de un frijol.

Respecto a su función, la cual es vital para el organismo, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus silgas en inglés) expone que los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina.

“La orina fluye de los riñones a la vejiga a través de dos tubos musculares delgados llamados uréteres, uno a cada lado de la vejiga. La vejiga almacena orina. Los riñones, los uréteres y la vejiga son parte del tracto urinario”, anota la fuente consultada.

Los riñones también se encargan de eliminar el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales (como sodio, calcio, fósforo y potasio) en la sangre. Sin este equilibrio, es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos en el cuerpo no funcionen normalmente.

Los riñones se encargan de filtrar la sangre, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El NIH relaciona otros procesos en los que participan los riñones:

Controlar la presión arterial.

producir glóbulos rojos.

Mantener los huesos fuertes y saludables.

En cuanto a la retención de líquidos, consiste en la hinchazón, resultado de la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo humano. Aunque afecta todo el cuerpo, es muy frecuente en los pies, tobillos y piernas, explica MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Por su parte, la Fundación Española del Corazón indica que las razones para que se presente esta situación son diversas y en ellas se incluyen: problemas circulatorios, insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedades renales o hepáticas. También existe el edema cíclico idiopático, en el que el problema se produce sin causa conocida.

Los síntomas de esta afección se reflejan en un aumento de peso inexplicable, hinchazón en las piernas y los tobillos, así como incremento del perímetro abdominal.

La retención de líquidos provoca inflamación en los pies. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Perejil para limpiar los riñones

La medicina alternativa ofrece algunas opciones para limpiar los riñones y tratar la retención de líquidos. No obstante, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de intentar cualquier tratamiento alternativo.

El portal Mejor con Salud sostiene que el perejil es una planta con amplios beneficiosas para la salud renal. “Sus propiedades ayudan a limpiar los riñones de forma natural y representan una gran alternativa para mantenerlos libres de enfermedades”, destaca.

Las cualidades del perejil incluyen compuestos antioxidantes como el betacaroteno. Además, posee nutrientes como calcio, fósforo, hierro y azufre.

“Su riqueza en nutrientes ayuda a depurar el organismo de las sustancias de desecho y excesos de grasa”, anota la fuente consultada. Se trata de un efecto clave, puesto que la acumulación de dichos elementos deriva en interrupciones en el funcionamiento de los riñones.

Además de su uso en la cocina, el perejil también es popular en la medicina naturista. - Foto: Getty Images

Para aprovechar los beneficios del perejil y aplicarlos en la salud renal, Mejor con Salud comparte la siguiente receta.

Ingredientes:

Seis cucharadas de perejil (60 g).

Un litro de agua.

Preparación:

Lavar muy bien el perejil para desinfectarlo y eliminar todas las impurezas. Para ello, se puede sumergir en un poco de agua con vinagre o con limón.

Trocear el perejil en pequeñas partes e incorporarlo en una olla con un litro de agua.

Dejar que se realice la decocción durante unos 10 minutos. Pasado el tiempo sugerido, dejar que repose.

Cuando esté apto para el consumo, colar la infusión y servir.

Esta bebida también puede consumirse fría. Para ello, basta con dejarla en el refrigerador durante unos minuto.

El citado portal recomienda consumir un vaso de la bebida en ayunas, esperando mínimo 30 minutos antes de ingerir cualquier otro alimento.