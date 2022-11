La hierba que ayuda a aliviar los cólicos y problemas estomacales

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el aparato digestivo se compone del tracto intestinal, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Su función, como su nombre lo indica, implica digerir los alimentos consumidos. De esta manera, el organismo obtiene los nutrientes que necesita para funcionar a partir de la comida.

Cuando se habla de enfermedades o problemas estomacales, el síntoma más común implica un dolor en la región abdominal, sin embargo, no es el único. Del mismo modo, esta dolencia suele ser asociada directamente al estómago; no obstante, el aparato digestivo integra otros órganos, por lo que la evaluación médica es fundamental para obtener un diagnóstico preciso.

En ese orden de ideas, la enciclopedia médica MedlinePlus resume algunos síntomas que pueden advertir sobre algún problema a nivel gastrointestinal:

Presencia de sangre en las heces.

Dolor abdominal severo.

Acidez que no mejora con los antiácidos.

Pérdida de peso no intencional.

Vómitos o diarrea persistentes.

En caso de experimentar alguno de estos síntomas, es recomendable consultar con un profesional de la salud y realizar los exámenes pertinentes.

¿Qué son los cólicos?

Según reseña Mayo Clinic, los cólicos se caracterizan por ser una dolencia que afecta la región abdominal. Por lo general, estos son más frecuentes en las mujeres durante su periodo menstrual, aunque también pueden afectar a los bebés cuando su aparato digestivo no se ha desarrollado completamente.

Otras causas asociadas a los cólicos son:

Desequilibrio de bacterias saludables en el tracto digestivo.

Alergias alimentarias o intolerancias a alimentos.

Alimentación en exceso o insuficiente, o eructos poco frecuentes.

Forma temprana de migraña infantil.

Estrés o ansiedad familiar.

¿Cómo aliviar los síntomas naturalmente?

La medicina alternativa ofrece algunas opciones para tratar síntomas como los cólicos o dolores asociados a problemas estomacales. No obstante, es pertinente mencionar que los remedios naturales no cuentan con respaldo científico y sus beneficios no están garantizados en un 100 %. En consecuencia, no sustituyen bajo ningún concepto el tratamiento médico especializado.

La menta es una planta aromática tradicionalmente usada en la medicina naturista. Por lo general, destaca por ser un ingrediente común en infusiones para aliviar el dolor de estómago, cólicos, cálculos renales, problemas reumáticos e irritación de la garganta.

Según reseña el portal especializado Mejor con salud, las propiedades de la menta ayudan a aliviar síntomas como la diarrea, la colitis, los gases y la enfermedad de Crohn. Además, esta hierba contribuye a disminuir la irritación intestinal, mejorar el proceso digestivo, optimizar el funcionamiento del hígado y prevenir las náuseas.

Los problemas estomacales pueden manifestarse con varios síntomas. El dolor abdominal es uno de los más comunes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Infusión de menta y anís para aliviar los gases

Ingredientes:

Una cucharada de semillas de anís (10 g).

Dos cucharadas de hojas de menta secas (14 g).

Tres vasos de agua (600 ml).

Estevia (al gusto, para endulzar).

Preparación:

Calentar el agua y esperar a que alcance su punto de ebullición.

Una vez esté hirviendo, se incorporan las semillas de anís y se deja infusionar durante 10 minutos.

Pasado el tiempo sugerido, retirar del fuego, añadir las hojas de menta, tapar el recipiente y dejar reposar por otros diez minutos.

Luego de este periodo, se puede endulzar con la estevia y la infusión está lista para beberse fría, tibia o caliente.

Se sugiere beberla después de las comidas principales.

Otros beneficios de la menta

Para respirar mejor

El mentol disminuye la congestión de la garganta, los pulmones y la nariz. Además de ello, con la menta se pueden tratar la tos persistente, la bronquitis y el asma.

Mejora la circulación sanguínea

Contiene ácido rosmarínico y eugenol con efectos anticoagulantes. Además, mejoran la oxigenación de la sangre.

Antibiótico natural

Contiene más de 40 principios antisépticos, útiles ante afecciones de la piel, como eccema, prurito o picaduras.

Elimina el mal aliento