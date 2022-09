Las infusiones para limpiar los riñones de manera natural: así se preparan

Los riñones son los órganos que se encargan de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), detalla que los riñones depuran el ácido que producen las células del cuerpo y así se mantiene un equilibrio de agua, sales y minerales en la sangre.

En ese sentido, para mantener las funciones de los riñones es fundamental tener buenos hábitos como el consumo diario de por lo menos dos litros de agua al día, practicar ejercicio de forma habitual, cuidar la alimentación, evitar el consumo de alcohol y reducir los niveles de estrés.

Adicional a ello, la medicina alternativa se ha convertido en una opción saludable para manejar los síntomas que generan distintas afecciones y también para prevenirlos. Por esta razón, el portal web UnCómo señala que la infusión de ortiga verde es un remedio natural que ayuda a limpiar los riñones.

La ortiga verde está compuesta por lectinina, vitaminas del grupo B, ácidos grasos instaurados y esenciales, serotonina y acetilcolina, y estas sustancias favorecen la función renal y son las encargadas de limpiar y nutrir los riñones. Expertos aconsejan beber esta infusión cada dos días y en ayunas.

Para prepararla, solamente se debe utilizar las hojas de la planta. Luego, colocar un puñado en un litro de agua y dejar hervir la infusión durante 15 minutos. Finalmente, se puede añadir un poco de azúcar o miel para endulzar la bebida, ya que en algunos casos puede parecer amarga. Cabe mencionar que a pesar de que se pueden aprovechar las flores, semillas y raíces de ortiga, lo ideal para las infusiones son las hojas de la planta.

Del mismo modo, UnCómo asegura que la infusión de cola de caballo también contiene con propiedades diuréticas que son esenciales para la estimulación de la función renal. Así mismo, esta planta medicinal es muy recomendada para tratar problemas de deficiencia de los riñones como los cálculos, inflamaciones o infecciones del tracto urinario.

Ingredientes

1 tallo de cola de caballo: no importa si es fresco o seco.

4 de hojas de cola de caballo: no importa si son frescas o secas.

1 litro de agua.

Preparación:

Para iniciar, se debe colocar a hervir un litro de agua a fuego medio durante unos 5 o 10 minutos aproximadamente.

Cuando el agua ya está lo suficientemente caliente, añadir el tallo y las hojas de cola de caballo bien troceados y dejar hervir durante un período de 2 a 5 minutos. De esta manera, se puede aprovechar todos los beneficios y propiedades de la planta.

Una vez ha pasado este tiempo, hay que apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante unos 5 o 10 minutos antes de poder consumirla .

Colar la infusión y dejar reposar para su posterior consumo. Para añadirle un poco más de sabor, se puede endulzar con un poco de miel.

Consejo para desintoxicar los riñones

La revista Mejor con Salud da a conocer algunos consejos útiles que ayudan a limpiar los riñones de forma natural.

Excluir de la dieta todos los alimentos y bebidas que no sean saludables; como los alimentos procesados, las frituras, las golosinas, las bebidas carbonatadas.