Licuado de piña y papaya para limpiar el colon, reducir la hinchazón y aliviar el estreñimiento: así se prepara

El colon o intestino grueso es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Este tiene forma de tubo y se conecta con el intestino delgado por un extremo y con el ano por el otro.

Su principal función es extraer agua y algunos nutrientes de los alimentos que son de forma parcial digeridos.

No obstante, existen bebidas naturales que sirven para limpiar el colon, reducir la hinchazón y aliviar el estreñimiento. Se trata del licuado de papaya y piña.

Aseguran que el anterior batido de dos frutas tropicales posee antioxidantes, fibra soluble e insoluble, y otros componentes como las enzimas de la papaína y la bromelina.

Para prepararlo, la persona solo deberá contar con 200 gramos de papaya, 200 gramos de piña y una taza de agua.

Quien padece de problemas de colon debe identificar qué alimentos lo podría perjudicar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Luego, tendrá que limpiar la papaya y la piña, quitarles la cáscara, partirlas en trozos y pasarlos a la licuadora. Después, proceder a agregar el agua y licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Este batido lo aconsejan tomar en la mañanas, preferiblemente en ayunas y esperar 20 minutos antes de comer algún sólido. En caso de que el nutriólogo lo recomiende, la persona también podrá tomar otro vaso por las noches, al menos 1 hora antes de dormir.

Importante tener en cuenta que este batido tiene que ser el complemento de una dieta balanceada y debe estar acompañado de ejercicio regular.

En caso de que la persona note reacciones adversas, o si sufre de enfermedades metabólicas o crónicas, lo aconsejable es consultar con el médico de confianza.

La fruta rica en fibra que ayuda a prevenir el estreñimiento

La gran mayoría de trastornos estomacales suelen ser muy dolorosos. También causan incomodidad y más cuando la persona que los padece está en un lugar público o retirado de su casa. Los más comunes son el estreñimiento y la diarrea. Por eso, es oportuno comprender bien cada uno de ellos.

Por un lado, de acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, “el estreñimiento es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”.

Los médicos recomiendan ir a consulta cuando la diarrea dura más de dos días. - Foto: Foto Gettyimages

Por su parte, la diarrea, otro trastorno digestivo, pero diferente al estreñimiento, se presenta deposiciones blandas, líquidas y posiblemente más frecuentes, se caracteriza por ser un problema común. Puede darse sola o estar asociada a otros síntomas como, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal o pérdida de peso, explica el instituto de investigación Mayo Clinic.

Para contrarrestar ambas afecciones es de vital importancia tener cuidado con la alimentación, pues hay algunos productos de origen natural y sintético que pueden empeorar tanto el estreñimiento como la diarrea por sus componentes.

Sin embargo, así como existen alimentos que pueden alterar para mal estos trastornos, también hay algunos otros que mejoran las afecciones y las alivian. En este sentido, uno de estos es el banano verde, esto debido a que es rica en fibra.

“La banana verde ayuda a regular el funcionamiento del intestino debido a que posee almidón resistente, un tipo de fibra que cuando se consume cruda aumenta la presencia de agua a nivel del intestino, aumenta el volumen de las heces y acelera el tránsito intestinal, facilitando la salida de las heces, ayudando a prevenir o aliviar el estreñimiento”, afirma el portal Tua Saúde.