Licuados sin papaya para acabar con el estreñimiento: así se deben consumir

Estas preparaciones no cuentan con la famosa fruta, pero ayudan al organismo.

El cuidado del cuerpo es bastante importante, iniciando por la alimentación y las rutinas diarias que se implementan, evitando caer en problemas de salud como el estreñimiento. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases describe el estreñimiento como “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

Entre los síntomas más comunes de esta afección estomacal se encuentran el esfuerzo que hay por evacuar, el dolor estomacal y una dificultad “para vaciar el recto”. De ahí, que el autocuidado sea uno de los tratamientos más eficaces; sin embargo, si empeora y se vuelve crónico, es importante consultar con un médico, quien dará indicaciones precisas, entre las cuales sugerirá modificar el plan de alimentación.

Aunque se pueden presentar episodios de estreñimiento en la vida del ser humano, lo importante es consumir productos naturales que beneficien el funcionamiento del organismo y brinden una solución a este malestar. Existen diversas opciones para lidiar con esta afección, centrándose principalmente en preparaciones con alimentos ricos en fibra.

El estreñimiento puede causar problemas en el cuerpo. - Foto: Getty Images

El portal En forma 180 aprovechó y recomendó una serie de bebidas que se pueden consumir para combatir el estreñimiento, dejando de lado la famosa papaya. Estas opciones surgieron debido a que muchas personas no suelen familiarizarse o disfrutar del sabor de esta fruta.

Este espacio apuntó que hay tres licuados perfectos para aportar al cuerpo lo necesario, esquivando los daños que causa este problema intestinal. Los ingredientes, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, destacan por ser ricos en fibra y ayudar a la salud.

La papaya es rica en minerales como el calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Cada una de las preparaciones se puede complementar con endulzantes o avena, tomándolo como un aporte al funcionamiento del cuerpo. Ahí también se incluye la chía y Lizana, las cuales tienen efectos positivos.

Licuados:

1. Plátano, manzana y almendras

Lo inicial es tomar una pieza de manzana, medio plátano y agregar ocho almendras en la licuadora, implementando como base una taza o taza y media de la leche de preferencia (soya, avena, arroz, almendra).

Las manzanas ayudarán a combatir el estreñimiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Frutos rojos con avena

Esta opción contiene variedad de frutos rojos, tal y como es el caso de fresa, frambuesa, arándanos o zarzamoras. Allí se añade media taza de avena y la leche de elección, licuando todo para conseguir una consistencia agradable.

Los arándanos son una de las frutas que más antioxidantes tienen, por lo que son muy beneficiosos para el organismo. - Foto: Getty Images

3. Pera, manzana y ciruela

Lo principal es un pedazo de manzana, una pera pequeña y media ciruela. Todo se junta con la leche de elección y se licúa.

Pera - Foto: Getty Images/Image Source

Fruta para combatir el estreñimiento

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Mejor con Salud asegura que el consumo de tomate de árbol puede ser favorable para reducir el riesgo de hemorroides e incluso de estreñimiento.

El sitio web precisa que el tomate de árbol está compuesto de proteína, hidratos de carbono, grasas y fibra, sin desestimar que también tiene polifenoles y vitaminas C, un antioxidante que neutraliza los radicales libres que dañan las células del cuerpo.

Es un alimento compuesto de potasio, según una publicación de Harvard T.H. Chan, que puede mantener controlados los niveles de presión arterial alta, reduciendo así, el riesgo de hipertensión.

Además, Mejor con Salud afirma que el tamarillo -como también se le conoce- tiene la capacidad de actuar sobre la piel, hidratándola, gracias a las vitaminas A y C que la componen.

No obstante, un artículo de Harvard Health Publishing asegura que la fibra puede reducir el riesgo de problemas cardíacos, puesto que se le relaciona con su capacidad de nivelar el colesterol y la presión arterial, por esto, el tomate de árbol puede ser favorable. “La fibra es un carbohidrato que su cuerpo no puede descomponer, por lo que pasa por el cuerpo sin digerir. Se presenta en dos variedades: insoluble y soluble”, añade.

El tomate de árbol es rico en vitaminas y minerales, además de fibra. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, colabora con la pérdida de peso, no porque sea “milagrosa” sino porque tiene un efecto saciante que inhibe el consumo de otros alimentos que pueden incidir en el aumento de peso.

Y finalmente, la Clínica Mayo puntualiza que “la fibra dietética, que se encuentra principalmente en frutas, verduras, granos enteros y legumbres, es probablemente más conocida por su capacidad de prevenir o aliviar el estreñimiento”, por lo que el tomate de árbol puede reducir el riesgo de hemorroides, ¿pero cómo prevenirlas?