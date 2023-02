Limpiar el colon: jugo diurético para depurarlo de manera natural

Para mantener buenas condiciones de salud sí o sí se debe mantener una alimentación saludable. Sin embargo, cuando la dieta es poco sana y recarga de sustancias dañinas a algunos órganos como el colon, es oportuno consumir jugos naturales, autorizados por un profesional de la salud, para limpiar al mismo intestino grueso.

El colon es el órgano que tiene, quizá, una de las funciones más importantes del proceso digestivo, debido a que es el encargado de extraer el agua, algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos.

Los restos no digeridos, residuos sólidos llamados heces, se mueven a través de este intestino, se almacenan en el recto y salen del cuerpo por el ano, precisa el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Según especialistas, el colon puede acumular kilos de desechos que, si no son expulsados pueden afectar la salud de la persona, además de la retención de toxinas que pueden viajar por el cuerpo a través del torrente sanguíneo, provocando problemas de tránsito intestinal, flatulencias, sobrepeso, estreñimiento y fatiga.

Adoptar hábitos alimenticios más saludables puede favorecer la salud intestinal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por eso, es de vital importancia depurar el intestino grueso y, precisamente, uno de los jugos que ayudan a cumplir este objetivo es el que se prepara con aloe vera, pepino y frutas cítricas.

“El aloe vera no solo es una planta llena de beneficios para la piel, sino que al extraer su pulpa podemos disfrutar de sus beneficios laxantes, ayudando a limpiar nuestro colon de impurezas. Si a esto le sumamos un ingrediente diurético como el pepino y frutas con un elevado aporte de vitamina C, fibra y antioxidantes como es el caso de la piña, la naranja y la manzana verde, obtenemos una bebida que no solo es deliciosa, sino que además nos ofrecerá una buena dosis de nutrientes y un excelente efecto limpiador”, explica el portal On Salus.

Ingredientes:

2 rodajas de piña fresca.

La pulpa de media hoja de aloe vera.

El jugo de una naranja.

Media manzana verde con piel.

Medio pepino con piel.

El Instituto de Cancerología de Las Américas recomienda comer ensalada en el almuerzo y la comida, también aconseja ingerir como mínimo 3 frutas al día para evitar el colon irritable. Foto: Getty images. - Foto: Foto Gettyimages

Procedimiento:

Introducir todos los ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos añadiendo un poco de agua de ser necesario, colar y beber recién preparado. Tomar durante 7 días sin exceder este tiempo o el aloe vera podría causar diarrea e insuficiencia renal. Esperar al menos 1 mes para ingerir nuevamente.

Cáncer de colon

El cáncer de colon es uno de los que puede o no presentar síntomas desde el inicio de su desarrollo, por lo que algunas personas se dan cuenta de que lo padecen cuando ya está avanzado, aunque la ciencia ha avanzado durante los últimos años y se han desarrollado tratamientos para combatir esta enfermedad, también se pueden evitar algunos hábitos para prevenir esta enfermedad.

Según la organización estadounidense Mayo Clinic, este tipo de cáncer comienza frecuentemente con pólipos en el colon, ubicado en la parte final del intestino grueso; principalmente, estas células se forman benignas, pero con el tiempo pueden convertirse en cancerosas.

“Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer”, explicó la organización, recalcando la necesidad de hacer chequeos médicos para detectar a tiempo la enfermedad.

Cáncer de colon. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La enfermedad se puede presentar en cualquier edad, sin embargo, existen algunos alimentos que pueden ser evitados desde la juventud, como la comida rápida, para cuidar la salud y prevenir un cáncer de colon en edades avanzadas.

Además, se agregaron los síntomas de este tipo de cáncer, entre los que se encuentran la diarrea o en algunos casos estreñimiento, cambio en los hábitos intestinales, calambres, dolor en el estómago, gases, debilidad, pérdida de peso, y una sensación de no evacuar completamente el intestino al momento de defecar.