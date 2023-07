Lista de vitaminas que hacen subir de peso más rápido y aumentan la masa muscular

Uno de los nutrientes más importantes para el buen funcionamiento del organismo son las vitaminas que son indispensables, pues son sustancias orgánicas presentes en cantidades pequeñas en los alimentos, pero necesarias para el metabolismo, debido a que participan en procesos como el desempeño celular, el crecimiento y el desarrollo de las personas.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen dos tipos de vitaminas: liposolubles e hidrosolubles. Las primeras se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos, y son la A, D, E y K; mientras las segundas el cuerpo no las guarda e incluyen la vitamina C y todas las del grupo B. En total son 13 las vitaminas que el organismo requiere para funcionar de manera apropiada y es a través de una alimentación que equilibrada que pueden obtenerse.

Ahora bien, algunas vitaminas son esenciales para aumentar de peso y de masa muscular. Incluso, el portal web El Universo detalla que existe evidencia científica que señala que el consumo de vitaminas es uno de los mejores suplementos para engordar. A continuación se detallan algunos de estos nutrientes que son indispensables para el organismo:

La vitamina E es un antioxidante. - Foto: Getty Images

1. Vitamina C: este nutriente contribuye en el fortalecimiento del sistema inmunitario y previene el envejecimiento prematuro. Del mismo modo es una vitamina que ayuda a aumentar de peso, de una forma indirecta. Por ello, el consumo diario de este nutriente tiene la capacidad de disminuir el metabolismo del organismo, haciéndolo quemar grasa en forma más lenta.

Melón cantalupo

Frutas y jugos de cítricos, como las naranjas y toronjas (pomelos)

Kiwi

Mango

Papaya

Piña

Fresas, frambuesas, moras y arándanos

Sandía o melón

2. Vitaminas del complejo B: en este grupo se incluyen 11 factores dietéticos hidrosolubles que difieren en estructura química y actividad biológica: tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, piridoxina, ácido pantoténico, cianocobalamina, biotina, ácido fólico, colina, inositol y ácido paraaminobenzoico. Como tal, la importancia de la vitamina B se basa en su relación con el metabolismo celular y estas vitaminas son ideales para aumentar la masa muscular y por ende ganar peso.

Levadura

Arroz y trigo integrales

Semillas de girasol

Cacahuetes.

Leche y productos lácteos

Vísceras (hígado de pollo, cerdo y ternera)

Carnes (solomillo de buey)

Arroz y trigo integrales

Hígado de cerdo, atún y carnes magras

Legumbres.

Los productos lácteos ayudan a aumentar de peso. - Foto: Getty Images

3. Vitamina E: este nutriente tiene una gran acción antioxidante que interviene en la formación de los glóbulos rojos. Asimismo, contribuye también al aprovechamiento de la vitamina K, que ayuda a ganar peso gracias a que produce una depuración y regeneración en el organismo. Estos son algunos alimentos ricos en esta vitamina:

Aceites vegetales de maíz (como los aceites de germen de trigo, girasol, cártamo, maíz y soya).

Nueces (como las almendras, el maní y las avellanas).

Semillas (como las semillas de girasol).

Hortalizas de hoja verde (como las espinacas y el brócoli).

Cereales fortificados para el desayuno, jugos de frutas, margarinas y productos para untar enriquecidos.

Las semillas de girasol aumentan de masa muscular. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Consejos para aumentar de peso de forma saludable

Comida cada tres horas

La idea con esto es ingerir más calorías que las que el organismo suele necesitar o gastar. El citado portal detalla que, en este caso, “se debe mantener un buen balance diario tanto de las calorías provenientes de los carbohidratos como de las proteínas y las grasas”.

Sumado a esto, no debe haber saltos en las comidas; para que se puedan absorber los nutrientes de manera adecuada y se mantengan los niveles de glucosa y aminoácidos, los cuales recuperan y hacen crecer los músculos.

Proteínas a todas horas

Varios blogs, como el de la revista Men’s Health, explican que las proteínas mantienen los niveles de aminoácidos y eso da luz verde para el aumento de la masa muscular, principalmente luego de hacer ejercicio. En adición, las proteínas suelen tener gran presencia en carnes, pollo, pescados, huevos, quesos y yogur.

Tres frutas todos los días

Tal como lo indica la OMS, las frutas son importantes para la salud y deben consumirse día tras día. Por lo tanto, si se desea subir de peso, este grupo de alimentos no puede faltar. De acuerdo con los especialistas, el aporte de las frutas en el organismo se debe a las vitaminas y minerales que las conforman, por lo que otorgan energía y contribuyen al funcionamiento del metabolismo.

“Las frutas pueden consumirse frescas, en forma de jugos o batidos o las frutas secas, pudiendo incluirse en las meriendas o como postre del almuerzo o de la cena”, según Tua Saúde.