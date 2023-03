Seis alimentos que le hacen aumentar de peso sin darse cuenta

Algunos de estos productos suelen ser light, pero esto no indica que no aporten calorías al organismo.

Uno de los procesos más complejos en los seres humanos es poder bajar de peso, pues para lograrlo no solo se necesita una buena alimentación y una rutina de ejercicio físico, sino que también se requiere de una gran capacidad mental y emocional. Así las cosas, las personas que logran adelgazar de forma gradual y constante, logran mejores resultados en no volver a recuperarlo, según indican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

“No importa cuál sea su objetivo para bajar de peso, aunque baje una modesta cantidad, como entre un 5 al 10 % del total de su peso corporal, es probable que tenga resultados beneficiosos para su salud, como mejoras en la presión arterial, el colesterol y la glucosa sanguínea”, señalaron los CDC.

En cuanto a la alimentación, los expertos señalan que las personas con sobrepeso y obesidad deben tener una dieta baja en carbohidratos y grasas saturadas, pero rica en vitaminas y minerales esenciales. Adicional a ello, se debe evitar el consumo de ciertos alimentos, pues sus componen hacen que en vez de bajar de peso, se incremente gradualmente la grasa corporal. A continuación, el portal web Cuidate Plus lista seis de ellos:

Sushi

Este plato japonés es uno de los alimentos que consumen las personas pensando que es un alimento bajo en calorías, pero no es así. Carmen Escalada, nutricionista clínica del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) explica al portal en mención que, “salvo el sashimi, constituido únicamente por pescado, el resto de piezas de sushi suelen ser muy calóricas”.

De este modo, la experta aconseja “consumirlo mejor en comidas que en cenas y moderar su cantidad acompañándolo de otros platos como los edamames, las ensaladas de algas o la sopa de miso, que nos sacian más y nos aportan menos calorías”.

Salvo el sashimi, constituido únicamente por pescado, el resto de piezas de sushi suelen ser muy calóricas. - Foto: Pixabay

Refrescos y zumos de frutas

La mayoría de estas bebidas, por no decir que todas, contiene altos niveles de azúcar, un ingrediente que tiende a aumentar de peso. Sin embargo, en las etiquetas suele presentarse este producto indicando “sin azúcares añadidos”, lo cual no es del todo cierto, pues Escalada indica que “los refrescos cero azúcares son ricos en edulcorantes, lo que aumenta nuestro deseo de consumir más alimentos dulces y los zumos de fruta tienen azúcares libres que aportan calorías vacías y que no sacian como sí lo hacen las frutas naturales”.

Alcohol

Este es otro producto que, si se consume en exceso, puede incrementar las calorías en el organismo. De hecho, Ángela Tello Barrera, dietista clínico, coach nutricional y colegiada del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid, asegura para Cuidate Plus que “1gr de alcohol genera 7 kilocalorías, por esta razón, beber asiduamente y más de una copa al día puede aumentar la probabilidad de aumentar el peso”.

Yogures de sabores

Al igual que las bebidas sin azúcares añadidos, los yogures de sabores también tienen varias inconsistencias publicitarias que confunden a los consumidores. Como tal, el problema de este producto es que “en la gran mayoría de los casos presentan altos niveles de azúcares cuyo consumo no solo está ligado a un mayor riesgo a engordar, sino también a padecer otros problemas graves de salud como diabetes o caries”, según indica Escalada.

Por otra parte, tampoco se recomiendan el consumo de yogures que suelen sustituir los azúcares por edulcorantes acalóricos, puesto que alteran el umbral del sabor de nuestro paladar haciendo que nos apetezca más dulce y, además, “su consumo está relacionado, entre otras patologías, con la disbiosis intestinal”.

La gran mayoría de los casos presentan altos niveles de azúcares cuyo consumo no solo está ligado a un mayor riesgo a engordar, - Foto: Getty Images

Galletas, cereales y pan blanco

Este tipo de productos suelen presentar altas cantidades de azúcares y harinas refinadas que aportan muchas calorías al cuerpo y tienen un alto poder adictivo. Adicional a ello, algunos de estos alimentos “muchas veces incluyen otros como chocolates o frutos deshidratados que aumentan aún más el total de calorías que aportan”, dice Escalada.

De esta manera, la experta asegura que es mejor “sustituirlos por alternativas más sanas como copos de cereales enteros sin azucarar o tostadas de pan integral”.

Mermeladas light

Este es un alimento muy utilizado en el desayuno para las personas que quieren bajar rápidamente de peso, pero no es una buena opción porque, aunque es light, solo tiene un 30 % menos de calorías que sus iguales. También, no es recomendable consumirlo porque “su ingrediente fundamental es el azúcar, lo que aporta calorías vacías, justo lo contrario a lo que necesitamos si queremos bajar de peso y grasa corporal”.