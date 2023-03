Los beneficios del té negro para la memoria: así se prepara

De acuerdo con una investigación publicada por la revista científica Nutrients, el té negro ayuda a mejorar las funciones cerebrales, como fortalecer la memoria. Así mismo, se estableció que este té contribuye a reducir en el azúcar en la sangre.

Lo anterior, aseguran que se debe a que el té negro contiene propiedades que estimulan y mejoran varios aspectos al organismo, dado que esta bebida contiene un aminoácido llamado L-teanina, el cual mejora la función cerebral, favoreciendo a la memoria.

A propósito del té negro, otra investigación publicada en Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition estableció que esta bebida, en quienes la ingirieren, mejora la glucemia posprendial, es decir, los niveles de azúcar en la sangre que se registran cuando una persona termina de comer.

Si bien la memoria se deteriora con los años, mantener la mente activa puede retrasar ese proceso. - Foto: Getty Images / Juanmonino

No obstante, según los expertos, esta es una bebida que se tiene que beber con moderación. Aunque es segura para la mayoría de los adultos, se debe evitar beber más de cinco tazas diarias.

A continuación, así se puede preparar el té negro para tomar con moderación y experimentar sus beneficios:

Ingredientes:

- Té negro ya sea en bolsita o en polvo

- Agua hirviendo

- Azúcar al gusto

- Leche al gusto (opcional)

Preparación:

- Poner a hervir el agua al menos por 20 minutos.

- Servir en una taza y agregar una cucharada de té por comensal o una bolsita de té. Sí es esta última, dejarla reposando por 4 minutos.

- Agregar leche y/o azúcar al gusto y listo, quedó.

Así se debe consumir el limoncillo para fortalecer la memoria

La memoria hace referencia a una capacidad mental cuya función es codificar, almacenar y recuperar información. Es decir, la memoria le permite a cada persona guardar en su interior experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes o ideas.

Desde un punto de vista morfológico, la memoria está estrechamente relacionada con el hipocampo, pero cabe señalar que son varias las regiones del cerebro que influyen en el proceso.

No obstante, existe el té de limón, limoncillo o lemon grass, al cual le atribuyen propiedades para fortalecer la memoria y prevenir la amnesia.

En cuanto a su preparación, es muy sencillo. La persona interesada solo debe colocar algunas ramas de limoncillo en una olla con agua caliente y dejar hervir entre 5 y 8 minutos.

En general los tés son bebidas que le aportan diversos beneficios saludables al organismo. - Foto: Getty Images

Posteriormente, dejar reposar otros 5 minutos y listo. Vale destacar que el limoncillo es una hierba originaria del sur de la India, aunque se utiliza mucho en medicinas tradicionales de América.

Normalmente, lo toman algunas personas en forma de té para aliviar la inflamación estomacal, aunque también para tratar la tos y la gripa, ya que sus compuestos activos poseen propiedades antibióticas.

Recomendaciones para fortalecer la memoria

Con el paso del tiempo es natural que la memoria, como otras capacidades del organismo, empiece a deteriorarse. “La mala memoria puede ser una parte normal del envejecimiento. A medida que las personas van envejeciendo, ocurren cambios en todas las partes del cuerpo, inclusive en el cerebro”, indicó el National Institute on Aging de Estados Unidos.

A todas las personas se les pueden olvidar algunos detalles en su día a día. No obstante, el National Institute on Aging ha señalado que es clave estar pendientes de comportamientos específicos que podrían indicar una pérdida importante de la memoria.

El sueño ayuda a disminuir la pérdida de memoria - Foto: Freepik

Según esa fuente, las personas que están presentando un deterioro cognitivo significativo tienden a hacer las mismas preguntas una y otra vez, se pueden perder en lugares que ya conocen, tienen dificultades para seguir instrucciones que les acaban de dar y tienen confusiones frecuentes frente a personas, tiempos y ubicaciones.

Puede que se trate de un deterioro cognitivo leve, que si bien es un llamado de atención, no siempre quiere decir que podría avanzar a un estadio más grave. “Las personas con deterioro cognitivo leve generalmente pueden cuidarse a sí mismos y realizar sus actividades normales. El deterioro cognitivo leve puede ser un indicio temprano de la enfermedad de Alzheimer, pero no todas las personas que lo tienen desarrollarán esta enfermedad”, aseveró el National Institute on Aging.

Pese a todo, hay algunas prácticas y ejercicios que las personas pueden tener en cuenta para cuidar su memoria y ejercitarla con constancia.

Los expertos indican que es importante prestar atención, enfocar la mente. “La desatención es la mayor causa de las dificultades de memoria”, le dijo a The New York Times Richard Restak, neurólogo y profesor de clínica en la Escuela de Medicina y Salud de la Universidad del Hospital George Washington.