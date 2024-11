“Moriría si te pierdo”: estos son peligros de los ‘amigos virtuales’ que llevaron a un joven a quitarse la vida en Estados Unidos

Pero no. Que los jóvenes encuentren ‘amistades’ a través de este tipo de chatbots es más común de lo que se cree, especialmente en países como China y Japón. Y varios expertos hablan ya de la ‘generación muda’, pues crece el número de muchachos a quienes no les gusta contestar llamadas telefónicas –hablar, socializar–, y en cambio encuentran más efectivo enviar un emoji o compartir un breve mensaje de voz.

“Un joven que se enfrenta a esas ideaciones o que no se siente a gusto con su vida busca refugio en estas inteligencias artificiales, debido especialmente a sus dificultades para socializar. Y llega un punto en el que se involucra tanto, que no identifica si se trata de algo real o no. Llegan a creer que en esa IA encontraron lo que la sociedad, su colegio, su grupo de amigos o su familia no les pudo brindad”, agrega Peña.