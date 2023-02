¿Para qué sirve el ‘bolsillo’ de la ropa interior?

En la actualidad se consiguen en el mercado variados diseños que no tienen esta abertura, por lo que se sugiere comprar la ropa interior más adecuada que procure la salud de la mujer.

Muchas son las prendas que tienen elementos que parecieran no tener uso. Sin embargo, su funcionalidad va más allá del sentido común, como los jeans y el bolsillo pequeño de adelante; lo mismo ocurre con la ropa interior de las mujeres, que usualmente tienen dos telas sobreexpuestas, ¿para qué?

Para dar respuesta a esto, HuffingPost, asegura que ese ‘bolsillo’ de la ropa interior femenina tiene un beneficio para ellas, puesto que mantiene su higiene, y las protege de bacterias, infecciones e irritaciones provocadas por las diferentes actividades de su día a día, ya sea en el trabajo, en la casa o el gimnasio. Incluso, evita que otras prendas se ensucien con secreciones corporales como el flujo, ni tampoco que el exterior las contamine.

Puntualiza que este ‘bolsillo’, al estar hecho de poliéster, le brinda cuidado a la zona íntima de la mujer, cosa que no ocurre con otras telas como el encaje o la seda. Además, explica que usualmente hay una costura en una sola parte, por lo que da apariencia de bolsillo, ya que si se cosiera el otro borde, podría causar una incomodidad impidiendo su movimiento natural.

No obstante, en la actualidad muchos son los diseños que no tienen esta abertura, por lo que se sugiere comprar la ropa interior más adecuada que procure la salud de la mujer, porque se debe recordar que esto puede evitar que adquieran infecciones, tales como, las urinarias, siendo el género femenino el más propenso.

Muchos son los diseños que hay en la actualidad. - Foto: Getty Images

La afección que más aqueja a las mujeres

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que la cistitis es una infección de las vías urinarias o la vejiga, que se produce por la infección de algunas bacterias que llegan por la uretra y afectan en algunos casos los riñones.

El género femenino es la población más propensa a desarrollar esta infección, ya que, de acuerdo con MedlinePlus, tiene “su uretra más corta y está más cercana al ano”. No obstante, la menopausia y las relaciones sexuales también influyen, incluso, el embarazo.

Las mujeres suelen ser más propensas a infecciones urinarias. - Foto: Getty Images - Peter Dazeley

Es de aclarar que los hombres son también vulnerables a tener cistitis, siendo el agrandamiento de la próstata y las piedras en la vejiga los factores de riesgo para ellos. Además, pacientes diagnosticados con diabetes, o quizá, bajo un tratamiento oncológico, al tener su sistema inmune más débil, pueden ser más propensos a contraer esta afección, asegura.

Entre los signos más comunes de la cistitis se encuentran: dolores pélvicos, sangre en la orina, fiebre y necesidad constante de ir al baño. Si se presentan síntomas como escalofríos, náuseas o dolores de espalda, se debe asistir de inmediato a un centro médico.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) señala que, tras algunas investigaciones, se concluyó que una persona estresada, con infecciones urinarias, alergias o con menstruación, es más proclive a padecer esta enfermedad.

Es importante tener los cuidados respectivos para tratar estas infecciones. - Foto: Getty Images

La cistitis bacteriana es causada por el Escherichia coli, “una bacteria presente frecuentemente en el intestino distal de los organismos de sangre caliente”, que afectan la uretra y la vejiga, ya que se encuentra en el entorno, entra y se aloja en las vías urinarias para proliferarse, argumenta la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Aunque los alimentos contaminados son los primeros causantes de esta infección, el contacto con materia fecal también incide en su desarrollo. Entre los síntomas a resaltar de esta clase de cistitis se encuentran la diarrea, los calambres abdominales, la fiebre y los vómitos.

“Los contactos de persona a persona son una forma de transmisión importante por vía oral-fecal. Se ha informado de un estado de portador asintomático, en el que la persona no muestra signos clínicos de la enfermedad, pero puede infectar a otros”, indica la OMS.