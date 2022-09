Pérdida de peso: las señales que indican que su dieta no funciona

Perder peso no es una tarea sencilla para muchas personas, en especial, para las que tienen sobrepeso y obesidad, ya que sus hábitos de vida son difíciles de modificar y aunque se sometan a una dieta específica y a una rutina de ejercicio, muchas veces no se logra el objetivo en un corto tiempo debido a otros factores importantes que no se tienen en cuenta.

Por ello, la revista Mejor con Salud da a conocer las principales razones de porque una buna alimentación y el ejercicio físico no son los únicos factores que influyen al momento de perder peso.

No ingerir agua: Según un estudio publicado en Clinical Nutrition Research, el consumo diario de agua apoya los procesos de desintoxicación y ayuda al funcionamiento de los sistemas del organismo. Los nutricionistas, por lo general, recomiendan consumir entre seis y ocho vasos de agua al día, completando una alimentación saludable. No obstante, muchas personas lo olvidan y pasan el día sin consumir una mínima porción de agua.

Hacer solo ejercicio cardiovascular: Como tal, los ejercicios cardiovasculares aportan múltiples ventajas al momento de quemar grasa rápidamente. Sin embargo, limitar el entrenamiento con estas actividades impide alcanzar el peso adecuado, por ello, los entrenadores suelen combinar los ejercicios de cardio con los de fuerza, para obtener mejores resultados.

Exceso de porciones: Uno de los pecados al momento de bajar de peso es consumir alimentos saludables en grandes porciones debido a la ansiedad que genera el proceso. Por ejemplo, los frutos secos, el aceite de oliva y el chocolate contiene una gran porción de calorías, pero son alimentos saludables que se deben ingerirse en pequeñas porciones.

No dormir lo suficiente: Muchas personas que tienen problemas para dormir tienden a engordar con facilidad en comparación con aquellas que duermen bien. Cabe mencionar que los trastornos del sueño influyen en el metabolismo y en la actividad de las hormonas del hambre como la leptina y la grelina. De modo que, quienes duermen menos de lo adecuado tienden a comer más y, por ende, su peso es mayor de lo adecuado. Para solucionar este problema, los expertos en salud aconseja dormir por lo menos 8 horas sin interrupciones.

Trabajar sentado todo el día: Este hábito aumenta de forma considerable el sedentarismo, por lo que es primordial tomar descansos y hacer una caminata corta o ejercicios.

Problema hormonal: Esa es una de las causas más habituales que dificulta bajar de peso, ya que existen hormonas que influyen en el metabolismo y otros procesos vitales para mantener un peso equilibrado. Entre los trastornos hormonales más comunes está el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y la resistencia a la insulina.