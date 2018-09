¿Por qué me dan tantas gripas?

La gripe, gripa o influenza es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la Influenza A o B, También es conocida coloquialmente con el nombre de la enfermedad del diario vivir y se ha convertido en un mal incómodo para el cual aún no se detecta una vacuna efectiva

Es común escuchar entre la gente que tener gripa muy seguido obedece a un sistema de defensas bajo. Aunque no se puede descartar esta causa, es importante aclarar que el sistema inmune es altamente competente en el 95% de la población. De no ser así los individuos vivirían todo el tiempo enfermos, y no solo de gripa sino de otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que pululan en nuestro medio, Por eso no se puede generalizar que toda persona con gripa tiene defensas bajas.

Es posible afirmar que hay circunstancias que favorecen la afección a nuestro sistema inmune y nos hacen susceptibles con mayor prevalencia a más enfermedades. Entre esas circunstancias están, por ejemplo, el estrés, las alteraciones del azúcar y de las hormonas, la mala alimentación, y exponerse a temperaturas extremas, ya sea helada o caliente.

Tener gripa obedece a un ciclo constante de reinfección al que nos sometemos en el espacio público especialmente en lugares de alto flujo humano como los medios de trasporte masivo, la escuela, la oficina. Sobre esto hay que decir que las personas muchas veces van al trabajo con gripa sin tomar precauciones para evitar ser multiplicador de la misma, lo que hace que una persona sana contraiga el virus, lo Incube y posteriormente lo manifieste, contagiando de nuevo, a quien está ya sano y a otras personas de su entorno. Este ciclo es realmente el principal causante de que la gente contraiga gripa tan fácilmente.

Según la evidencia científica mundial se aconseja consumir abundante vitamina C, puesto que ella refuerza la fabricación de células de defensa. Además ayuda a evitar las situaciones anteriormente enunciadas. Pero lo más importante es tener conciencia de que cuando nos encontremos en un estado gripal practiquemos el uso permanente de tapabocas, lavado de manos y en lo posible estar en casa los primeros tres días. Cuidemos nuestro sistema inmune porque es único y es lo que nos permite mantenernos saludables.

