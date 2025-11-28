Suscribirse

CONFIDENCIALES

Benedetti arremete contra el CNE, tras fallo contra la campaña de Gustavo Petro: “Debe dejar de existir”

El ministro del Interior se despachó contra el alto tribunal. “Qué vulgaridad”

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 5:38 p. m.
Armando Benedetti y el Consejo Nacional Electoral.
Armando Benedetti y el Consejo Nacional Electoral. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: CORTESÍA.

Con un mensaje en X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra el Consejo Nacional Electoral, apenas un día después de que este hiciera público el fallo que sanciona a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia.

Con una decisión de 6-3, el organismo emitió la decisión que por primera vez en la historia de Colombia sanciona a una campaña por violación de topes y financiación prohibida.

Contexto: Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

El CNE sancionó al Movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica “de manera individual y con multa equivalente a $ 583 millones”.

También a Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol, y quien fue gerente de la campaña, a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y a la auditora María Lucy Soyo Caro. Los tres tendrán que responder, de manera solidaria.

Benedetti, en el contexto de esa decisión, escribió este viernes: “Queda claro que el CNE debe dejar de existir para que el Congreso cree un ente autónomo porque quedó demostrado de que cualquier pirata, como el abogado de Fico, puede montarse y tomar decisiones en contra de sus contradictores y enemigos políticos. Qué vulgaridad“.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Benedetti arremete contra el CNE, tras fallo contra la campaña de Gustavo Petro: “Debe dejar de existir”

2. Investigador de la Corte inspecciona la UNP por señalamientos del representante Polo Polo en el caso de Miguel Uribe Turbay

3. Paso de Sebastián Villa a enorme de Sudamérica; desenlace del negocio por 8 millones de dólares

4. Sigue cayendo ceniza en poblaciones cercanas al volcán Puracé en Cauca: hay pronunciamiento del Servicio Geológico Colombiano

5. Último mensaje de Conrado Osorio, actor de ‘Padres e hijos’, antes de morir; cumplió años hace un mes: “Se haga tu voluntad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedetticneGustavo PetroPacto histórico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.