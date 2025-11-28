Benedetti arremete contra el CNE, tras fallo contra la campaña de Gustavo Petro: “Debe dejar de existir”

Con un mensaje en X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra el Consejo Nacional Electoral, apenas un día después de que este hiciera público el fallo que sanciona a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia.

Con una decisión de 6-3, el organismo emitió la decisión que por primera vez en la historia de Colombia sanciona a una campaña por violación de topes y financiación prohibida.

El CNE sancionó al Movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica “de manera individual y con multa equivalente a $ 583 millones”.

Queda claro que el CNE debe dejar de existir para que el Congreso cree un ente autónomo porque quedó demostrado de que cualquier pirata, como el abogado de Fico, puede montarse y tomar decisiones en contra de sus contradictores y enemigos políticos. Qué vulgaridad. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 28, 2025

También a Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol, y quien fue gerente de la campaña, a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y a la auditora María Lucy Soyo Caro. Los tres tendrán que responder, de manera solidaria.