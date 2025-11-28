El Cartel de los Soles no es una amenaza caracterizada para el Gobierno Petro

Pese a que Estados Unidos categorizó al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro, como una organización terrorista, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que para Colombia son otras las amenazas categorizadas.

Nicolás Maduro fue vinculado al Cartel de los Soles por parte de EE.UU. | Foto: AP

“Nuestra misión es combatir el crimen organizado transnacional acorde a como lo tenemos establecido en el análisis crítico de la amenaza, de las capacidades críticas de la amenaza, esas amenazas tienen que ver con la caracterización del Clan del Golfo, de las disidencias (Farc), del cartel del ELN y ahí nos enfocamos”, dijo el ministro de Defensa.

Es de recordar que el pasado lunes 24 de noviembre el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, confirmó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al Cartel de los Soles declarado como terrorista por parte de Estados Unidos. | Foto: Samantha Chavéz

Y como es de público conocimiento, Estados Unidos vinculó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como integrante del cartel.

“Han corrompido las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela”, dice el texto publicado por Estados Unidos.

La cartera diplomática estadounidense argumentó que el Cartel de los Soles, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son “responsables de actos de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa”.

Entre tanto, el mismo secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, respaldó la decisión de clasificar al Cartel de los Soles, organización terrorista extranjera, lo que —según él— “abre un amplio abanico de nuevas opciones” para que EE. UU. actúe contra esa red.

Gracias a esa designación, el gobierno de Estados Unidos tendría más herramientas legales y militares para enfrentar al cartel. Hegseth confirmó que Maduro “no es un líder legítimamente electo” y lo acusó de estar implicado en el narcotráfico a través del cartel designado.

El presidente Donald Trump, declaró el Cartel de los soles de Nicolás Maduro como organización terrorista. | Foto: Getty Images