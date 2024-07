¿Por qué la presión arterial alta es más común en las personas mayores?; estas son las razones

De forma continua se escucha hablar de la presión arterial, pero no siempre se tiene claro qué es o cómo incide su comportamiento en el organismo. Se trata de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo. Cuando esta presión se eleva se conoce como hipertensión.

A medida que pasan los años, las arterias se vuelven más rígidas, lo que hace subir la presión arterial. Esto puede suceder incluso en aquellas personas que tienen hábitos saludables y se sienten bien. Normalmente, esta es una afección que no causa ningún síntoma. Aunque la presión arterial alta afecta a casi la mitad de todos los adultos, es posible que muchos ni siquiera sepan que padecen de hipertensión.

Síntomas

En la mayoría de los casos, cuando la presión arterial se eleva, no se presentan síntomas y muchas veces este padecimiento se detecta cuando las personas visitan al médico o se la miden de manera particular. Debido a que no hay ningún síntoma, las personas pueden sufrir enfermedad cardíaca y problemas renales sin saber que tienen hipertensión arterial.