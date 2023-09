¿Por qué se sienten náuseas por las mañanas?

Es muy normal que después de que se consuma un alimento o producto vencido o dañado se produzcan náuseas. Estas pueden aparecer en cualquier persona por diferentes razones, hasta un simple olor puede producir este efecto. Por lo general, las náuseas vienen acompañadas por los vómitos, pero no siempre que se presentan se vomita.

Las náuseas se pueden presentar en cualquier momento del día, pero es realmente raro cuando suceden en la mañana, justo cuando apenas una persona se despierta. Esto tiene su razón, la cual la reveló el sitio web Ok Diario .

“En general, las náuseas matutinas se relacionan con un posible embarazo o una gripe intestinal, sobre todo durante el otoño-invierno cuando hay más resfriados y gripes. No obstante, estos molestos síntomas pueden revelar otras enfermedades, más o menos leves. Por eso, se recomienda visitar al médico, siempre que estos episodios se repitan a menudo”, dice la plataforma digital.

Lo que se debe comer cuando se tienen náuseas

1. Carnes magras. “Come carne de ave, como el pollo y el pavo, puesto que es mucho menos grasa que la carne roja y se digiere con más facilidad. Suele recomendarse para todo tipo de dietas, por lo tanto, te sentará mejor que otras carnes más grasas o de sabores más fuertes. En caso de que no te apetezca carne, puedes sustituirla por soja para no perder la cantidad de proteínas que necesitas ingerir diariamente”, señala.