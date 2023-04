¿Qué fruta es buena para aliviar la gastritis efectivamente?

La gastritis es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago.

Nimish Vakil, médico del University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, señala que dicha inflamación puede tener diversas causas, por ejemplo infecciones, estrés —debido a una enfermedad grave—, lesiones, algunos fármacos y trastornos del sistema inmunológico. Además, cuando aparecen síntomas de gastritis, estos incluyen dolor o malestar abdominal y, a veces, náuseas o vómitos.

Cabe resaltar que la gastritis puede durar solo por un corto tiempo (gastritis aguda) o también puede perdurar durante meses o años (gastritis crónica), según el portal especializado en salud MedlinePlus.

En algunos casos, puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con tratamiento.

Para la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con tratamiento.

Afortunadamente, existen algunos remedios caseros para tratarla, incluyendo varias frutas, que son clave para ayudar a aliviar los síntomas y no tener miedo de comerlas para evitar molestias posteriores, según el magacín Mundo Deportivo, en su sección de salud y bienestar.

Melón para la gastritis

Se recomienda incluir el melón en la dieta si la persona padece de gastritis porque es una fruta ligera, compuesta por un 80 % de agua que contiene diversos minerales ideales para el correcto funcionamiento del organismo. Además, tiene propiedades para aliviar las molestias generadas por la gastritis.

De hecho, está dentro de la lista de alimentos permitidos cuando se sufre de esta afección. Por ejemplo, el melón contiene potasio, un antiácido natural de alto poder y magnesio, que brinda soporte al sistema inmunitario.

El melón tiene propiedades para aliviar las molestias generadas por la gastritis.

Otras frutas para la gastritis

Manzana

La manzana es una de las frutas más indicadas para la gastritis porque tiene pectina que, al entrar en contacto con el agua —favorece la absorción de líquidos—, hace que se forme como una especie de gel que protege todo el aparato digestivo.

De hechos, las frutas y verduras con alto contenido en flavonoides, como las manzanas, el apio, los arándanos, las cebollas y el ajo, pueden prevenir el crecimiento de H. pylori, según el magacín de salud MensHealth.

Además, hay que tener en cuenta que lo mejor es comer manzanas hervidas, pues su digestión así es mucho más sencillo.

La manzana es una de las frutas más indicadas para la gastritis porque tiene pectina que, al entrar en contacto con el agua –favorece la absorción de líquidos-,

Durazno

Las personas con gastritis también pueden comer melocotón porque tiene efecto laxante, aparte de ser diurético, ayudando a depurar el organismo y a eliminar las bacterias y agentes que hayan causado la afección.

Además, es muy fácil de digerir, lo que es de gran ayuda para el hígado y para el aparato digestivo en general.

Cabe resaltar que todas las frutas que contienen mucha fibra y agua no deben tomarse en gran cantidad, ya que hay que reponer nutrientes y líquidos y si hay exceso, se producen más diarreas.

Pera

La pera es un buen alimento para la gastritis porque ayuda a regular el aparato digestivo gracias a su contenido en vitaminas A, B1, B2, B3 y C, así como en fibra.

Además, es de gran ayuda para regular y relajar el sistema nervioso, ya que es habitual que, en caso de gastritis.

Papaya