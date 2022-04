Rejuvenecimiento facial: ¿qué beneficios tiene la mascarilla de algas marinas?

Antes de recurrir a nuevas rutinas de belleza, se debe consultar con un especialista, sobre todo, si se posee piel sensible.

Las algas marinas han sido desde tiempos inmemoriales una fuente de alimento y de diversos productos para la humanidad. Han sido utilizadas para la creación de crema dental, productos cosméticos y hasta alimentos y suplementos nutricionales.

De hecho, las algas son en la actualidad uno de los recursos marinos que más se aprovechan y se cultivan más alrededor del mundo pues son una fuente rica en vitaminas y antioxidantes.

Por lo anterior, se ha recurrido a ellas para generar mascarillas que contribuyan a la salud de la piel nutriéndola y manteniéndola rejuvenecida. Algunos de sus beneficios, según el medio especializado en belleza Panorama, son:

1. Elimina las líneas de expresión: las algas son ricas en Vitamina A, también conocida como retinol, este nutriente promueve la regeneración celular contribuyendo a que la piel se vea más tersa.

2. Unifica el tono de la piel: las vitaminas A, C, E de las algas eliminan las manchas que pueda tener el rostro. Además lucirá más uniforme e hidratado.

3. Hidrata la piel: debido a que las algas son ricas en Vitaminas B y E se consideran poderosas hidratantes. Al contacto con la piel ayudarán a la piel a retener la humedad.

4. Protege de los agentes externos: la mascarilla de algas ayudará a desintoxicar la piel y protegerla de los agentes externos. Además, sus altos niveles de vitamina C funcionan como un antioxidante que elimina lo que puede afectar la dermis.

5. Ideal para piel sensible o con acné: para aquellas personas con tendencia al acné, la mascarilla de algas puede desinflamar el área y controlar el sebo que produce este tipo de afecciones.

Cabe resaltar que la mayoría de productos contra las arrugas no son completamente efectivos después de los 40 años. Sin embargo, según información en la American Academy of Dermatology, citada por Mejor con Salud, existen algunos hábitos para el cuidado de la piel que podrían conservar por más tiempo la firmeza de la dermis:

1. Hidratación: para lograr una piel más joven después de los 40 hay que mantener el cutis hidratado, pues suaviza la piel mejora sus características. También es posible aplicar vitaminas, antioxidantes, colágeno, entre otros nutrientes, que ayudan a incrementar las funciones de las cremas hidratantes.

2. Consumo de vitaminas C y E: estas vitaminas son fundamentales para conservar la piel tersa, sin embargo, si no se han consumido los alimentos mucho antes de llegar a los 40 años, es posible que no se pueda detener el deterioro cutáneo.

3. Sérum: aunque no muchas personas los usen, el Sérum es un buen aliado para tener una piel tersa. Se debe aplicar antes de la crema hidratante y se aconsejan aquellas con alto contenido vitamínico o aquellas que tienen efectos reparadores.

4. Limpieza: tanto por las mañanas, como por las noches, hay que realizar una rutina de belleza que limpie las impurezas y ayude a regenerar las células del rostro. Esta se puede realizar con agua tibia, jabón neutro y abundante agua. También es posible usar un desmaquillante adecuado para el tipo de piel que se tiene.

5. Protección solar: según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estado Unidos, la coloración o manchas también pueden deberse a “la exposición al sol u otras fuentes de luz ultravioleta”, por lo que el bloqueador solar se convierte en un elemento obligatorio para el cuidado de la piel. Al momento de aplicarlo, no hay que olvidar el área del escote y el cuello.

6. Beber más agua: en todas las etapas de la vida es indispensable el consumo de agua. Sin embargo, después de los 40, su consumo debe aumentar para disminuir la deshidratación de la piel y ayudar con su firmeza.