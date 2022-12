Remedios caseros para dolor de espalda y del nervio ciático

Normalmente, el dolor de espalda se puede generar por fallas en el nervio ciático, el cual es el más grande y largo del cuerpo humano. De acuerdo con el portal web, Spine Health, tiene un diámetro que es ancho como el dedo pulgar de un humano en su punto más extenso.

Este nervio se origina en la zona inferior de la columna, es decir, desde donde las raíces del nervio abandonan la médula espinal y se extiende por la parte trasera de la pierna hacia los dedos de los pies. Entre tanto, cualquier problema que se produzca en la parte inferior de la columna puede afectar uno de los nervios que se conectan con el nervio ciático, causando así una irradiación del dolor a lo largo de esa parte del nervio.

De acuerdo con los especialistas en salud, el nervio ciático confiere una sensación y fuerza en la pierna, así como los reflejos. Asimismo, conecta la médula espinal con la parte externa del muslo, los músculos isquiotibiales que se encuentran en la parte posterior del muslo, y los músculos de la parte inferior de la pierna y los pies. Por ello, cuando hay un problema en el nervio ciático, esto puede causar debilidad en el músculo y/o adormecimiento u hormigueo en la pierna, el tobillo, el pie y/o los dedos de los pies.

Normalmente, cuando los síntomas son leves, estos pueden desaparecer en un corto tiempo. Sin embargo, es importante acudir al médico para determinar el diagnóstico y tratamiento a seguir. Como elementos coadyuvantes, la medicina tradicional ofrece múltiples medidas caseras para eliminar el dolor causado en esta zona del cuerpo que da a conocer el portal web Runners World.

Terapias de frío y calor

Según los expertos, las bolsas de calor y frío pueden ayudar a aliviar el dolor de la ciática. No obstante, aseguran que el hielo es lo mejor durante la primera semana porque reduce la inflamación del nervio ciático. Cabe mencionar que estas medidas no se deben aplicar directamente sobre la piel porque causará quemaduras. Lo mejor es envolver las bolsas en una toalla y no superar los 20 minutos de aplicación.

Por su parte, Harvard recomienda un ciclo de alternancia con hielo en la parte baja de la espalda durante unos 15 minutos y otros 15 sin nada hasta completar una ronda de entre 75 y 100 minutos.

Masajes con hielo

Otra opción que se puede realizar en casa para acabar con la ciática es la aplicación de hielo en la zona adolorida. Solamente se debe llenar un vaso de papel con agua congelada y dejar caer de manera progresiva sobre la región del cuerpo con círculos o masajes. Harvard indica que se debe prevenir que la zona no se congele y para ello se pueden hacer círculos de hasta 15 centímetros de diámetro evitando la columna vertebral y los huesos. Para este caso, el tiempo se debe reducir a 10 minutos y no debe repetirse hasta una hora después para evitar problemas derivados del frío.

Baños de agua caliente

Este tipo de baño no solo ayudan a eliminar el dolor del nervio ciático, sino que también ayuda a mejorar la circulación de la sangre y a relajar los músculos. En caso de que estas acciones caseras no den resultado alguno después de una semana, se debe visitar a un especialista en salud.

Consejos para evitar quemaduras durante aplicación de estos remedios