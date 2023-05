Tres infusiones naturales que ayudan a calmar el dolor de los cólicos menstruales

La mayoría de las mujeres, mensualmente padecen dolores menstruales que se pueden presentar con cólicos o calambres abdominales que son suficientemente intensos para interrumpir el buen desarrollo de las actividades diarias. Normalmente, esta dolencia se presentan en la zona baja del abdomen, previo, durante o después del período menstrual y suele presentarse con mayor intensidad durante un número determinado de horas, como lo explica el portal Manual MSD.

“El dolor tiende a ser más intenso unas 24 horas después de iniciarse los periodos y desaparece en dos a tres días. El dolor suele ser de tipo cólico o un dolor sordo y constante, pero puede ser agudo o pulsátil y puede aparecer y desaparecer. A veces se extiende a la parte baja de la espalda o las piernas”, expone el portal en mención.

Cabe mencionar que a los cólicos menstruales se les denominan dismenorrea primaria. Y son un síntoma común, cuya causa son “demasiadas prostaglandinas, que son productos químicos del útero”. Estos productos químicos hacen que los músculos del útero se contraigan y relajen, lo que provoca los calambres”, precisa MedlinePlus.

Además de esto, también se puede experimentar cefalea, náuseas (a veces con vómitos) y estreñimiento o diarrea. Se tiene la necesidad de orinar con frecuencia. De hecho, un reciente estudio publicado por la University College de Londres reveló que el fuerte dolor que experimentan las mujeres en el marco de la menstruación puede llegar a ser comparado con el dolor que causa un ataque al corazón.

Para aliviar estos síntomas, la medicina tradicional ofrece múltiples alternativas naturales que permiten disminuir el dolor de cólicos y aliviar muchas veces el sangrado excesivo. Por ello, el portal web Salud 180 da a conocer tres infusiones a base de hierbas medicinales que contribuyen a tener una menstruación plena y tranquila:

Infusión de jengibre y manzanilla.

Principalmente, el jengibre es un ingrediente ideal para aliviar los cólicos menstruales, gracias a que es un antiespasmódico que también estimula suavemente el flujo menstrual. Del mismo modo, la manzanilla es una hierba aromática que contiene propiedades relajantes que son ideales para mitigar los síntomas de la menstruación.

Infusión de extractos de valeriana y mundillo

Por una parte, el mundillo es una planta medicinal que posee propiedades sedantes y además ayudar a relajar el músculo uterino; mientras que la valeriana tiene el poder de reducir la tensión en general. De esta manera, cuando se mezclan estos dos productos, aumentan la capacidad relajante que le pueden dar al útero cuando una persona está menstruando.

Infusión de manzanilla y orégano

Como tal, las propiedades relajantes de la manzanilla se suman a las del orégano, que también puede reducir y prevenir la inflamación y las náuseas originadas por los cólicos. Esta infusión también ayuda a regular el flujo sanguíneo que se emite cuando una mujer está en este ciclo de vida.

Por otra parte, el portal especializado Mejor con Salud, listó algunos de ellos que previenen y tratan los dolores en la parte baja del abdomen:

1. No dejar de hacer ejercicio: mientras se está en esta etapa no se siente mucha energía para realizar actividad física; sin embargo, una publicación de Cochrane Library, citada por Mejor con Salud, indica que no es necesario realizar ejercicios de intensidad, basta con practicar alrededor de 30 minutos de yoga o aeróbicos.

2. Tener relaciones íntimas: según un estudio publicado en Science Direct, el mantener relaciones sexuales durante la menstruación hará que el útero se relaje y se alivien los dolores que llegan durante esta etapa.

3. Aplicar calor: aplicar calor tomando baños calientes, usando compresas calientes o almohadillas térmicas. El calor relaja los músculos del intestino, ayudando a que el gas circule, algo que suele acumularse durante la menstruación. El calor también puede reducir la sensación de dolor.