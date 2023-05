La vitamina que ayuda a eliminar los dolores y calambres menstruales

Los dolores menstruales suelen convertirse en el dolor de cabeza mensual para la mayoría de mujeres en el mundo. Los llamados cólicos son suficientemente intensos para interrumpir el buen desarrollo de las actividades diarias, sin embargo, existen diversos mecanismos para sobrellevar la molestia.

Los cólicos menstruales son dolores que se presentan en la zona baja del abdomen previo, durante o después del período menstrual. Esta condición suele presentarse con mayor intensidad durante un número determinado de horas, así como lo explica el portal Manual MSD.

“El dolor tiende a ser más intenso unas 24 horas después de iniciarse los periodos y desaparece en 2 a 3 días. El dolor suele ser de tipo cólico o un dolor sordo y constante, pero puede ser agudo o pulsátil y puede aparecer y desaparecer. A veces se extiende a la parte baja de la espalda o las piernas”, expone.

A menudo también se experimenta cefalea, náuseas (a veces con vómitos) y estreñimiento o diarrea. Se tiene la necesidad de orinar con frecuencia.

Un reciente estudio publicado por la University College de Londres reveló que el fuerte dolor que experimentan las mujeres en el marco de la menstruación puede llegar a ser comparado con el dolor que causa un ataque al corazón.

Existe una vitamina a la que estudios científicos acreditan propiedades a la hora de disminuir los calambres abdominales, en especial aquellos que son causados por la menstruación.

Un estudio realizado por Tarbiat Modarres University de Irán y publicado por la British Journal of Obstetrics and Gynaecology investigó las propiedades de la vitamina E en grupos de mujeres.

“Si la media de dolor en las estudiantes de este grupo era de 5,5 sobre 10 puntos antes de empezar el tratamiento, la media se redujo a 3,5 tras tomar la vitamina E, mientras que las que tomaron placebo (que tenían también al inicio un nivel de 5,5) reportaron luego un dolor de 4,3 puntos”, arrojó el estudio compartido por el portal Medicina Televisión.

Existe una vitamina a la que estudios científicos acreditan propiedades a para disminuir los calambres abdominales, en especial aquellos que son causados por la menstruación. - Foto: Getty Images

Cuando los cólicos son productos de la naturaleza de la menstruación, es posible aminorarlos con algunos consejos. El portal especializado Mejor con Salud, listó algunos de ellos que previenen y tratan los dolores en la parte baja del abdomen:

1. No dejar de hacer ejercicio: mientras se está en esta etapa no se siente mucha energía para realizar actividad física; sin embargo, una publicación de Cochrane Library, citada por Mejor con Salud, indica que no es necesario realizar ejercicios de intensidad, basta con practicar alrededor de 30 minutos de yoga o aeróbicos.

2. Tener relaciones íntimas: según un estudio publicado en Science Direct, el mantener relaciones sexuales durante la menstruación hará que el útero se relaje y se alivien los dolores que llegan durante esta etapa.

3. Aplicar calor: aplicar calor tomando baños calientes, usando compresas calientes o almohadillas térmicas. El calor relaja los músculos del intestino, ayudando a que el gas circule, algo que suele acumularse durante la menstruación. El calor también puede reducir la sensación de dolor.

Por lo general, estos síntomas se pueden aliviar con una dieta balanceada y con el consumo medicado de algunos analgésicos que pueden desinflamar el abdomen y reducir notoriamente los cólicos menstruales; sin embargo, existen bebidas naturales que ayudan a aliviar todos los síntomas.

El té de manzanilla es un gran aliado para el organismo. - Foto: Getty Images / Sabina Iliescu / 500px

Té de manzanilla

De acuerdo con un estudio de Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility la glicina, una de las propiedades de la manzanilla, es un compuesto relajante que ayuda a calmar el dolor menstrual. Adicional a ello, el té de manzanilla también está compuesto por hipurato, que ayuda a disminuir las contracciones espasmódicas.

Para preparar esta infusión, solamente necesita una taza de agua caliente y sumergir una bolsa de té de manzanilla durante 10 minutos, para luego retirarla y así poder consumirla. Expertos aconsejan tomar dos tazas al día todos días durante la semana anterior al ciclo menstrual.