Tres infusiones que ayudan a depurar el cuerpo

La medicina natural y sus remedios caseros se han convertido en los aliados de varias personas que intentan solucionar sus problemas de salud. Por ello, han acudido a diversas recetas que son asociadas con el tratamiento de ciertas enfermedades o síntomas.

No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no siempre cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. En consecuencia, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de ponerlos en práctica.

Una de las preparaciones más comunes en la medicina tradicional es el té o infusión, que se basa en determinadas plantas o especias para beneficiar el organismo. Dentro de sus usos figura su efecto depurativo y desintoxicante, permitiendo eliminar desechos del hígado, los riñones y los intestinos.

Estas toxinas que en ocasiones se presentan en algunos órganos pueden causar daños, por ello, es importante eliminarlas. Así mismo, la acumulación de toxinas puede derivar en la aparición de síntomas como insomnio, diarrea, retención de líquidos o problemas digestivos, entre otros.

El portal especializado Mejor con Salud reseña algunas recetas de infusiones enfocadas en depurar el organismo. Por supuesto, antes de iniciar su consumo, es recomendable consultar con un especialista médico.

1. Té verde: Esta infusión ayuda a fortalecer las defensas y prevenir enfermedades como la hipertensión, la gripe, el asma e incluso el estrés. Para su preparación solo se requiere de una cucharada de té verde triturado (10 g) y una taza de agua (250 ml).

El método de preparación para la mayoría de infusiones es similar. En este caso, se debe agregar la cucharada de té sobre un filtro o colador, poner el agua al fuego y esperar a que alcance su punto de ebullición. En ese momento, se pone el colador encima de la taza donde se servirá el té, se vierte el agua hirviendo y se deja reposar durante tres minutos.

2. Infusión de limón: Esta bebida es rica en vitamina C, además, el limón es conocido por sus efectos antioxidantes y antisépticos. Para su preparación se necesita un litro de agua y dos limones.

Para su preparación, se pone a hervir el agua acompañada de las cáscaras de los limones. Una vez alcance su punto de ebullición, se incorpora el zumo de los limones.

3. Infusión de sauco: El té con este ingrediente ofrece propiedades diuréticas que ayudan a que el organismo expulse toxinas de manera natural. Para preparar la bebida se requieren dos tazas de agua (500 ml) y dos cucharadas de hoja de saúco molido (20 g).

Preparar el té se sauco necesita de un proceso sencillo. Solo se debe hervir el agua con las cucharadas de hojas de sauco durante cinco minutos, luego, se espera a que enfríe, se cuela y está listo para consumir.

En caso de que alguna de estas bebidas cause efectos nocivos, es importante suspender su consumo inmediatamente y consultar con un especialista médico para determinar las causas de la reacción.

Las infusiones naturales, en algunos casos, pueden generar reacciones adversas. Por ello, antes de consumirlas, es recomendable consultar con un médico. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hierbas que ayudan a limpiar los riñones

Los riñones son dos órganos que tienen forma de habichuela y del tamaño de un puño que se sitúan a cada lado de la columna vertebral justo debajo de la caja torácica. Son los encargados de filtrar los desechos y el exceso de agua que hay en la sangre.

Este proceso mantiene la sangre limpia y químicamente equilibrada, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés). Cuando este proceso falla, se produce la insuficiencia renal.

Por lo anterior, es fundamental mantener hábitos que ayuden a los riñones a realizar sus funciones correctamente. Para ello, hay que acudir a un especialista de la salud para que recete la dieta y ejercicios adecuados para cada persona.

Así mismo, es posible consultar con el médico por aquellos productos naturales que ayudan a limpiar los riñones. Por ejemplo, el portal especializado Mejor con Salud listó algunas plantas medicinales que contribuyen con este objetivo:

1. Diente de león: el té de esta planta ayuda a cuidar los riñones y tratar problemas del sistema urinario, debido a que sus hojas poseen propiedades diuréticas que facilitan el trabajo de los riñones al mejorar sus funciones y estimular el flujo de la orina.

2. Ortiga: de acuerdo con una publicación en Kidney School, se ha utilizado como diurético y tratamiento para cálculos renales y problemas de próstata. Su consumo en infusión, de manera moderada, es seguro en la mayoría de los casos.

3. Perejil: una investigación realizada por la American University of Beirut demostró que el perejil es un diurético natural, ya que “alivia la retención de líquidos y la hinchazón en el abdomen, también posee antioxidantes como los flavonoides y carotenoides que ayudan al cuerpo’'.