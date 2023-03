Triglicéridos altos: la verdura que ayuda a bajar los niveles y a reducir el colesterol

Los triglicéridos son un tipo de grasa en el cuerpo que viajan a través de la sangre en partículas redondas denominadas lipoproteínas. En niveles óptimos, este lípido es una de las principales fuentes de energía, pero cuando los niveles son altos es un detonante de distintas enfermedades.

“Los triglicéridos son un tipo de grasa. Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come pero que su cuerpo no necesita de inmediato”, señala el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus.

Las personas que llevan una dieta alimenticia cargada de azúcares, carbohidratos, grasas saturadas y que consumen con frecuencia alcohol, son más a propensos a presentar incrementos de los niveles de triglicéridos en la sangre.

La berenjena, mientras no esté crida, traerá grandes beneficios para la salud. - Foto: Getty Images

Mantener una alimentación sana y balanceada es la mejor forma controlarlos. La berenjena puede ser una alternativa complementaria para regular la cantidad de triglicéridos presente en el organismo. La Fundación Española de la Nutrición detalla que entre las características nutricionales de la berenjena se lista un bajo nivel de calorías, con un aporte más bien considerable de agua. También se le confieren propiedades que previenen la oxidación del organismo, por su contenido fuente de nasunina.

Una forma de aprovechar estas cualidades es realizando una bebida a base del vegetal. La receta la comparte el portal Mejor con Salud y es sencilla de preparar. Para elaborarla, se necesita una berenjena, procurando que esté madura; un pepino y un vaso de agua.

Luego de lavar muy bien los ingredientes, se deben cortar en trozos pequeños, que quepan en la licuadora o procesadora donde se va a preparar la bebida. A este recipiente se debe añadir también el agua.

La berenjena contiene flavonoides que pueden ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

La mezcla se debe procesar hasta conseguir una consistencia homogénea y con el espesor adecuado para beberla. Antes de servir, se debe colar la bebida. El referido portal sugiere consumir este jugo en ayunas, por lo menos 15 minutos previo a ingerir el desayuno.

La Fundación del Corazón agrega que como parte de una alimentación balanceada también se debe restringir el consumo de otros componentes que pueden ser dañinos como las grasas trans y los azúcares en exceso, presentes en algunos empacados o procesados. Igualmente, se aconseja consumir por lo menos cinco porciones de vegetales y frutas al día.

Este vegetal goza de varias propiedades nutricionales buenas para el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De ninguna manera este artículo constituye una recomendación médica profesional, por lo que se aconseja consultar al especialista antes de realizar cualquier cuidado en casa.

Recomendaciones para prevenir el incremento de triglicéridos

La Clínica Mayo explica que los siguientes cuidados y prevenciones pueden mejorar la salud del cuerpo, entre esto, nivelar los triglicéridos.

Evitar el consumo excesivo de alcohol puede contribuir a regular los niveles de triglicéridos, ya que esta bebida tiene azúcar y calorías que en su alta ingesta no son favorables para el organismo.

El no consumo de alimentos procesados y ultraprocesados puede ayudar a esta afección que puede terminar con un accidente cardiovascular. Por lo que se recomienda reemplazar grasas malas por grasas saludables como los alimentos que están compuestos de omega-3 como el pescado.

Asimismo, el no consumo de alimentos con azúcar refinada es favorable para la salud del cuerpo.

Tener rutinas de ejercicio puede combatir cualquier afección.

Otros alimentos que ayudan a bajar los triglicéridos