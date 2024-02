Truco casero para blanquear y eliminar el sarro en los dientes

Una sonrisa ‘perfecta’ puede ser el ideal para algunas personas; sin embargo, la búsqueda de que los dientes sean 100 % blancos no se consigue sin someterlos a alguna técnica especial. No obstante, pese a que el color podría acercarse al objetivo, llevaría a una consecuencia y es que no lucirán naturales e, incluso, centrarían la atención, pero no como una apariencia ‘envidiable’.