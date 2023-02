Várices: el superalimento que ayuda a combatirlas

Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), las várices son venas hinchadas y retorcidas que pueden verse bajo la piel y suelen aparecer en las piernas.

La mala circulación es una de las causas principales de su aparición, debido a que las válvulas dentro de ellas, se deterioran, las cuales permiten un flujo óptimo de la sangre.

En cuanto a los síntomas se incluye una o más venas abultadas y azuladas, hinchazón y dolor en las piernas, sensación de pesadez en las piernas y los pies, picazón alrededor de la vena o las venas, cambios en el color de la piel alrededor de la vena o las venas, calambres nocturnos, entre otros.

Las venas varicosas son venas retorcidas y agrandadas. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Según el portal el Clarín existen diferentes grados de várices; sin embargo, dependen del desarrollo de su color e intensidad.

Várices grado 1

En este tipo de várices las venas son de color violáceo y pueden llegar a tener forma estrellada. Este tipo de várice produce una sensación de cansancio en las piernas.

Várices grado 2

En este grado, las venas se hacen más visibles y se presentan una serie de síntomas recurrentes en las piernas, en donde destacan los calambres, hormigueos, calor y escozores.

Várices grado 3

En este punto las venas se encuentran más dilatadas, donde se puede apreciar una hinchazón y cambios de coloración en la piel.

Várices grado 4

Este tipo de várices son las más delicadas y suelen aparecer con eczemas o úlceras, las cuales son difíciles de tratar e infectarse con facilidad. En ese sentido, se recomienda consultar con un profesional de la salud y evitar un tratamiento natural.

El superalimento que ayuda a combatir las várices

La nuez es un fruto seco que protege los vasos sanguíneos, ya que el mencionado portal indica que tiene propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes.

La nuez cuenta con grandes beneficios para el organismo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, de la Universidad de Harvard, afirman que la nuez también mejora la salud cardiovascular debido a su alto contenido en ácidos grasos Omega 3 de origen vegetal.

Operación de las varicosas

El criterio para intervenir sobre esta patología lo da el personal médico. Teniendo en cuenta datos compartidos por el Centro Europeo de Cirugía Estética, “recibir un golpe en una pierna con varices en las que se acumula gran cantidad de sangre estancada, puede ser altamente peligroso”.

En ese orden de ideas, la recomendación es hacerlo cuando hay dolencias insoportables o accidentes por lesiones.

Por otro lado, especialistas del Hospital Mesa del Castillo, en España, consideran que en la actualidad este tipo de operaciones tienden a ser secundarias, así que no son recomendadas siempre. En vez de ello, se puede recurrir a tratamientos inyectables, aunque la variedad es extensa y eso significa que también puede llegar a ser experimental.

Vena várice. - Foto: Getty Images

Además, el hecho de extirpar una varicosa no da la garantía de que no vuelvan a aparecer. Román Escudero, Director de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, comenta en Infosalud que “en el 97 % de los pacientes, las varices tienen un origen genético y, dado que estos factores que predisponen a su aparición no pueden eliminarse, tras la cirugía su reaparición es inevitable en la mayoría de los casos”.

Quienes por diversas causas toman la decisión de operarse, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medlineplus, detalla que la intervención puede durar entre una hora y hora media. Asimismo, recalcan que se recurre a la práctica médico-estética “para extraer o ligar una vena grande en la pierna llamada vena safena superficial”.

De otro modo, si son venas que no están relativamente preponderantes y sus signos son pocos, no es recomendable someterse a la operación como tal.

Para terminar, las personas pueden recurrir a cambiar su estilo de vida, poniéndose como tarea tratar de mantener un peso saludable, realizar actividad física moderada y evitar estar sentado o de pie durante tiempos prolongados.