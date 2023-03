Visión borrosa y dolor de cabeza: esta es la enfermedad que se podría estar padeciendo

La visión borrosa que está acompañada de dolor de cabeza se conoce como migraña ocular o el término médico “migraña retiniana”, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

No obstante, explicó que el término “migraña ocular” puede ser confuso y los especialistas en dolores de cabeza ya no usan este término, pues en el pasado generalmente se refería a una migraña que estaba acompañada por cambios en la visión, pero el término se usa a menudo indistintamente para referirse a dos afecciones diferentes: la migraña con aura, que por lo general no es grave, y la migraña retiniana, que podría indicar algo grave.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la migraña como una enfermedad incapacitante. - Foto: Getty Images

“La migraña retiniana consiste en episodios repetidos de visión disminuida o ceguera de corta duración. Estos episodios pueden preceder o acompañar a un dolor de cabeza”, explicó la entidad sin ánimo de lucro.

Asimismo, explicó que la migraña retiniana afecta solo un ojo, no ambos, pero, normalmente, la pérdida de visión en un ojo no está relacionada con la migraña, ya que en general, la causa alguna otra afección más grave.

Por su parte, respecto a la migraña con aura, esta afecta la visión de ambos ojos, y se podrá ver lo siguiente:

Destellos de luz.

Patrones de zigzag.

Puntos ciegos.

Puntos o estrellas brillantes.

No existe una cura específica para las jaquecas o migrañas. - Foto: Getty Images

Respecto a los detonantes de migraña, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que pueden ser ocasionados por:

Abstinencia de cafeína.

Cambios en los niveles hormonales durante el ciclo menstrual de las mujeres o con el uso de píldoras anticonceptivas.

Cambios en los patrones del sueño, como no dormir lo suficiente.

Tomar alcohol.

Ejercicio u otro estrés físico.

Ruidos fuertes o luces brillantes.

Pasar por alto comidas.

Olores y perfumes.

Fumar o exposición al humo.

Estrés y ansiedad.

Las migrañas tienden a aparecer primero entre los 10 y los 45 años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, explicó en su portal web que ciertos alimentos pueden desencadenar migrañas y los más comunes son:

Chocolate.

Productos lácteos, especialmente ciertos quesos.

Productos con glutamato monosódico (GMS).

Alimentos que contienen tiramina como el vino rojo, el queso curado, el pescado ahumado, los hígados de pollo, los higos, algunas legumbres.

Frutas (aguacate, banano, frutos cítricos).

Carnes que contengan nitratos (como el tocino, los perros calientes o hot dogs, el salami, las carnes curadas).

Cebollas.

Maní y otras nueces y semillas.

Alimentos procesados, fermentados, adobados o marinados.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.

Adicional, es de vital importancia asistir a un médico si el dolor de cabeza empeora en 24 horas, si se presenta mala pronunciación, cambios en la visión, problemas para mover los brazos o las piernas, pérdida del equilibrio, confusión o pérdida de la memoria con el dolor de cabeza, si el dolor de cabeza es intenso y solo en un ojo, con presencia de enrojecimiento en dicho ojo, ya que en raras ocasiones un dolor de cabeza puede ser un signo de una causa más seria, como:

Sangrado en la zona entre el cerebro y el tejido delgado que lo cubre (hemorragia subaracnoidea).

Presión arterial muy alta.

Infección cerebral como meningitis o encefalitis, o absceso.

Tumor cerebral.

Acumulación de líquido dentro del cráneo que lleva a hinchazón cerebral (hidrocefalia).

Acumulación de presión dentro del cráneo que parece ser un tumor, aunque no lo es (pseudotumor cerebri).