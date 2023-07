Horóscopo del 7 de julio: predicciones de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco

El horóscopo representa una guía para los seguidores de la astrología, quienes permanecen atentos a las lecturas que se hacen para cada signo del zodiaco.

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más populares en la actualidad. De hecho, ha ganado fama gracias a que varias de sus predicciones se han cumplido. En ese sentido, la reconocida astróloga cubana ha consolidado un notable prestigio en este campo.

A continuación, las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal:

Aries

La astróloga sugiere a quienes tienen hijos, pero no les gustan sus amistades, hablar con ellos para manifestar su malestar. Es válido acudir al diálogo desde la confianza y el respeto.

“Mejora tu vestuario, si tienes un dinero extra no dudes en invertir en comprar nueva ropa y accesorios para así sentirte mejor y dar una buena impresión en el lugar donde te desenvuelves diariamente. Si te sientes con el ánimo abajo, es bueno que te des cuenta de que tienes un buen entorno y mucha gente que te quiere y respeta”, dice Mhoni Vidente.

Tauro

En su lectura, la pitonisa invita a olvidar la pena y tomar impulso para realizar actividades enriquecedoras.

Por estos días es clave protegerse de los cambios del clima y así prevenir los resfriados. En el trabajo, los nacidos bajo el signo de Tauro recibirán un incentivo gracias a su buen trabajo.

Cada signo del zodiaco suele adoptar una personalidad en el horóscopo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis

Mhoni Vidente aconseja a los Géminis apreciar a sus seres amados por quienes son y no por aquello en lo que se les quiere convertir

“No es bueno dejar que los errores del pasado se entrometan en la relación de pareja que tienes actualmente, si cometiste un error o si la persona a tu lado ha cometido un error, no tienes el derecho a retarle de manera exagerada, solo puedes manifestar tu molestia, pero no gritar ni tratar de mala manera, exige lo mismo para ti”, reflexiona la astróloga en su lectura del tarot.

Cáncer

Para los Cáncer que están sin pareja, una buena amistad o incluso un romance podría nacer con algo tan sencillo como un cumplido. Vale la pena aprovechar estas oportunidades.

Mhoni Vidente recomienda identificar y hacer a un lado a la gente que no aporta y que se dedica a tirar hacia abajo todos los logros. No hay que prestar atención a sus comentarios, así que basta con ignorarlos para evitar conflictos.

Leo

Es probable que algunos Leo estén pasando por momentos complicados con sus parejas. Si no es posible solucionarlos, vale la pena considerar separar sus caminos.

“Aceptar a los demás tal cual son presenta algunas dificultades, sobre todo para alguien que es exigente. Precisamente estás en este periodo, donde estás pidiendo demasiado de los demás”, comenta Mhoni Vidente.

“El fuego interno que te caracteriza aún está, solo debes aprender a sacarlo en el momento justo, no reacciones de mala manera frente a una posible discusión con un amigo”, agrega.

Mhoni Vidente se convirtió en una de las tarotistas y videntes más famosas de los medios internacionales. - Foto: YouTube: @CanalOficialMhonividente

Virgo

En la salud, la astróloga sugiere a los nacidos bajo el signo de Virgo cuidar sus articulaciones, consumir más alimentos ricos en calcio y hacer ejercicio. En cuando a la vida en pareja, recomienda recurrir a detalles como pétalos de flores, esencias y juegos íntimos.

“Un proyecto nuevo podría estar surgiendo en tus estudios y hoy se darán las primeras señales, será bueno para ti, acéptalo y entrega todo el talento y visión que posees sobre el tema. Tomar en cuenta los consejos de los demás, especialmente de nuestros seres más queridos, será el reto del día de hoy”, manifiesta la pitonisa.

Libra

Los nacidos bajo el signo de Libra deben tener cuidado con las recomendaciones que reciben de una persona para resolver cierto problema, pues podrían agravarlo.

“Darse momentos de descanso es importante, pero no abuses de ello. Estás en una etapa que no puedes permitirte el descansar tanto, ya que puedes perder mucho del camino recorrido y del esfuerzo que has hecho durante tanto tiempo para conseguir lo que hoy tienes”, sostiene la astróloga cubana.

Escorpio

Durante la jordana llegarán invitaciones de amigos. En caso de tener tiempo disponible, vale la pena aceptarlas para salir y distraerse un poco.

Mhoni Vidente menciona que los Escorpio necesitan desplegar más su creatividad, sobre todo en el trabajo.

“No te preocupes tanto por la molestia que le pueda generar a tu pareja el que hables con otras personas, mejor hazle saber que debe tener confianza en ti, porque es la base de toda la relación sana”, anota.

Por otra parte, advierte que puede haber algunos riesgos en las inversiones, así que recomienda no intentar conseguir créditos o efectuar compras importantes durante la jornada.

Sagitario

Si se da la oportunidad de salir de viaje, así sea a un lugar cercano, hay que aprovecharla.

“Estás dejando de ver las cosas importantes y los detalles que te llevaron a estar bien considero en tu puesto de trabajo, no dejes que esto ocurra, vuelve a tomar confianza en tu visión y en el talento innato que te ha llevado lejos. Hay posibilidades excelentes para ascender en el trabajo, pero no estás logrando ver donde debes apuntar”, reflexiona Mhoni Vidente en cuanto al ámbito laboral de los Sagitario.

El horóscopo despierta la curiosidad de muchas personas en el mundo, especialmente quienes viven en occidente. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

El estudio siempre será efectivo para crecer profesionalmente, de manera que no hay que dejar el aprendizaje a un lado. Leer los apuntes antiguos o buscar información en línea es buena opción.

Para los solteros, la pitonisa aconseja no desperdiciar la oportunidad de conocer una persona que intente acercarse. Siempre es bueno hacer espacios para conocer a quienes llegan con las mejores intenciones.

Acuario

Para los Acuario que se encuentran en etapa de estudios, Mhoni Vidente hace un llamado para que presten mayor atención a los maestros, pues ellos se encargan de compartir conocimiento vital para la formación profesional.

“Un encuentro romántico con la persona que más amas podría darse por la noche, no olvides que es muy bueno que hagas algo lindo por quien amas. Es probable que un amor del pasado te busque hoy para tener una reunión contigo y que esto sea el comienzo de una amistad que puedan tener en el futuro”, añade la astróloga en su lectura.

Finalmente, invita a no descuidar la salud física. Para ello, sugiere hacer ejercicio en las mañanas o en las tardes.

Piscis

“Las mujeres de este signo, pueden estar experimentando intensos dolores de cabeza y los hombres dolores en los hombros, para ambas cosas es bueno tomar un relajo, como un día en un centro de relajación, un masaje o un baño de lodo”, dice Mhoni Vidente.

Adicionalmente, recomienda pedir consejo a quienes lleven más tiempo en el trabajo y sean de confianza. Ellos tendrán la mejor disposición para ayudar.