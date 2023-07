¿Qué efectos tiene el consumo de kiwi en la presión arterial?

Las frutas no solo son una fuente inagotable de vitaminas, minerales, compuestos antioxidantes y fibra, sino que también poseen propiedades antihipertensivas que las convierten en aliadas esenciales para combatir la hipertensión y mantener un corazón sano.

Bananos: Una dulce solución contra la presión arterial alta. Estos frutos son ricos en potasio, un mineral clave para regular la tensión arterial. Científicos del Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease han señalado que, en lugar de recurrir a suplementos de potasio, la ingesta de frutas y verduras con alto contenido de este mineral es más beneficioso. Los plátanos, alubias blancas, pasas, aguacates y dátiles forman un equipo poderoso para reducir la hipertensión y mejorar la salud cardiovascular.