En los cambios hacia las nuevas formas de operar las compañías, la resistencia es un desafío, pero lo es más identificar el camino correcto porque nadie quiere hacer millonarias inversiones, para luego perderlas.

Para Wilson Raj, director global de inteligencia de negocios de Sas, que estuvo hace poco en Colombia, no hay que bajar la guardia para idear nuevos modelos de negocios, lo que resulta de tener los datos en el centro para tomar decisiones.

Al directivo le llama la atención que en el país hay un alto nivel de aprendizaje y pasión por parte de muchas empresas en torno al futuro de la experiencia de los clientes.

“Creo que muchas de las empresas aquí –en Colombia–, son muy sensibles ante la necesidad de cambiar y están abiertas a diferentes estrategias. Según lo que he visto, creo que es más alto aquí que lo que estoy observando en otras partes del mundo. Me parece que al menos en las personas que he conocido tratan de adquirir este nuevo aprendizaje para transformar sus marcas”, le dijo Raj a Dinero.

Desde su perspectiva, los resultados en tecnología pueden derivar en datos facilitadores para poder lograr excelencia en la experiencia de los clientes y en innovar con nuevos modelos de negocio. Esto dependerá de estrategia y tácticas pertinentes.

De la seguridad de los datos, indica que a este punto hay que equilibrar la necesidad de personalización con la necesidad de privacidad.

“Estos elementos parecen estar enfrentados entre sí. Como consumidor quiero personalización, pero no queremos ofertas de ruido ni contenido que no sea relevante para mí. Hay una serie de cosas que pueden generar confianza. Muchas investigaciones han demostrado que los consumidores están dispuestos a proporcionar más información, tal vez no toda, a cambio de un valor y relevancia total”, señaló.

