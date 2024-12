Zidane: “James está en forma y estoy contento de tenerle en la plantilla”

Lo cierto es que el jugador colombiano ha venido entrenando bajo las órdenes de Zidane durante las últimas semanas pero no ha tenido la oportunidad de disputar ninguno de los partidos de pretemporada. Esta situación podría cambiar en el momento más importante desde el regreso de Rodríguez a las huestes blancas: el arranque de la Liga española.

Todo apunta a un viraje del francés. Hace algunos días, cuando le preguntaron sobre el futuro del colombiano, parecía que el técnico no lo tendría en cuenta dentro de su plantilla. “No sé si James va a estar en el Madrid la próxima temporada. No estoy en eso ahora. Estoy aquí y con mis jugadores, pensando en lo de aquí”, dijo en ese momento.

Me ha gustado el tono y las reflexiones de Zidane. Confirma lo que ya os contábamos ayer en AS. @jamesdrodriguez y @GarethBale11 se quedan. Vamos!!

El técnico parece estar tranquilo con el equipo que tiene ahora. "Me conformo con lo que tengo. Lo he hablado con la persona encargada y el resto no nos interesa. Siempre voy a sonreír, porque jugamos al fútbol y nos encanta. Hay gente que vive peor y nosotros debemos aprovechar nuestra suerte", expresó durante la rueda de prensa.

Borrón y cuenta nueva, comenzar de cero. Ese es el panorama en medio del cual Zinedine Zidane volverá al banco del Real Madrid este sábado cuando enfrente el primer partido de la Liga en Vigo. Por necesidad o por gusto, y aunque James no esté ni en el banco para este primer encuentro ante el Celta de Vigo, lo más probable es que Zizu eche mano de él.