Para Roselli, guardar a los adultos mayores en sus casas no evita que se contagien si no se obliga a toda la población a mantenerse en el hogar, pues es muy probable que sean las demás personas quienes los terminen infectando. No obstante, sí fue enfático en que la edad y las enfermedades previas como la diabetes, cáncer y enfermedades cardíacas, son factores de riesgo y agravan los pronósticos.

“Uno de los grandes debates es la cantidad de las personas asintomáticas que estén cargando con el virus y lo estén repartiendo sin darse cuenta”, dijo Roselli. Para él, esto tiene un lado negativo que impide rastrear la epidemia, pero también positivo porque pronto se llegará al efecto rebaño: “Seguramente después de un tiempo, esos asintomáticos son inmunes y ayudan a que se llegue más rápido al pico de la epidemia”.

Frente a la pregunta de si la cuarentena debería extenderse más allá de la fecha establecida por el Gobierno, Roselli respondió que “es claro que la epidemia se disparará nuevamente si la gente empieza a salir luego de los 19 días”, por lo que considera que no es suficiente el tiempo establecido.