Esta biodiversidad, sin embargo, no solo se limita a las especies animales, pues este cuerpo de agua también alberga 169 especies de plantas, muchas de ellas endémicas del altiplano cundiboyacense.

Aunque muchos lo crean, el afluente más importante de la sabana de Bogotá no está muerto.

Para Rincón, funcionaria de la CAR, el río Bogotá está más vivo que nunca. “Muchas personas creen que el río está muerto, pero no es así. Estamos muy desconectados de la naturaleza. La gente desconoce que en nuestro río, por ejemplo, se encuentra el pez capitán, un pez prehistórico . El río Bogotá es la casa de la nutria neotropical, del cucarachero de apolinar, del oso de anteojos, de los frailejones. No debemos dañar este hogar” , describió en el espacio.

La vida que no se rinde

Un ejemplo exitoso de esta articulación fue mencionado en el encuentro y se trata del de la administración de Zipacón con los veedores del río Bogotá del municipio. “Se debe buscar siempre una articulación entre la ciudadanía y el Estado. La gente se extraña de que trabajemos de la mano con la Alcaldía de Zipacón. No es extraño porque tenemos objetivos y sentimientos comunes para con el río. Necesitamos que nuestro territorio vuelva a ser lo que fue”, aseguró Gustavo Amarillo, veedor del río Bogotá de Zipacón.

A pesar del depósito de residuos domésticos e industriales, la mala disposición de los desechos, las captaciones de aguas ilegales y la tala de árboles, que han generado la contaminación del 97 por ciento de sus aguas, el río Bogotá lucha por sobrevivir y mantener la vida que allí se desarrolla. Foto: EAAB.

Sin embargo, aunque las medidas que parten desde lo institucional se traducen en grandes avances en este objetivo, para los panelistas esos esfuerzos no son suficientes si de por medio no se encuentra el interés ciudadano por cuidar sus entornos.

“Los ciudadanos pueden contribuir mucho con acciones en el hogar. Por ejemplo, no botar el aceite en el lavaplatos, no tirar el papel higiénico en el sanitario. Las personas deben preguntarse qué están haciendo para ahorrar agua o para mejorar el manejo de los desechos. En la educación ambiental no podemos bajar la guardia, por eso siempre estamos pensando en cómo movemos corazones para cambiar hábitos”, dijo Rincón.

En este sentido, la funcionaria de la CAR mencionó iniciativas que se realizan desde esta autoridad ambiental con el objetivo de generar conciencia en las personas. Una de estas es el programa “Sembrando agua”, desde el cual se impulsa la protección de los humedales y ecosistemas, a través del ahorro del agua. También está la iniciativa “Ciclo re Ciclo”, con la cual se hace educación ambiental alrededor de la distribución de los residuos para que no terminen en los diferentes ecosistemas y fuentes hídricas.

Para la alcaldesa de Zipacón, por su parte, esta conciencia ambiental y cambio de hábitos no da espera. “Nosotros aquí en casa tenemos el nacimiento del río Apulo, el cual todavía tiene sectores en los que el agua está limpia. Hemos encontrado que las personas que nos visitan dejan desechos en las fuentes hídricas como pañales. Nosotros hacemos campañas de limpieza. Es bastante triste ver como paran en estos ecosistemas celulares, camas, colchones. Realmente esto debe empezar desde casa, desde nosotros como padres de familia, desde el ejemplo”, dijo.

Para Sáenz, quien se ha dedicado de lleno a la conservación con su Reserva Natural Tenasucá, la cual rodea a Pedro Palo, una laguna incrustada en el bosque de niebla de Tena, Cundinamarca, todo empieza desde cada uno. “La revolución en cuanto a la parte ambiental empieza por cada persona. Es decir, es un ejercicio individual en el que uno piense su relación con la naturaleza”, dijo.

Por su lado, Gustavo Amarillo, veedor del río Bogotá en el municipio de Zipacón, añadió que “Debemos conservar y restaurar lo que queda del río, darle su verdadero valor. El río no es un parque, debe conservar su ronda y su bosque. Hay que dejarlo quieto para que produzca agua, aire y albergue todas las especies que están dentro de él”.

Una oportunidad para la ciencia

El cuidado de estos espacios naturales también puede representar una oportunidad para conocer más sobre la diversidad biológica.

Un ejemplo de ello lo dio Roberto Sáenz. De acuerdo con el bogotano, “desde hace más de 200 años, el municipio de Tena y la laguna de Tena fueron visitados por el sabio Mutis. Parte de la descripción inicial del árbol de la Quina fue hecha por él y también la de una flor que se llama Matisia uribei”, contó.