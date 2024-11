Parques con campesinos, el clamor de las comunidades amazónicas al gobierno

El cese de los operativos fue el tema más discutido del encuentro. Según Rodríguez, la ausencia de algún vocero del Ministerio de Defensa dilató los diálogos. “Esta entidad es la que eventualmente puede definir si cesan o no los operativos. El gobierno accedió a poner el tema de manera urgente en el ministerio y agendar una reunión con los campesinos el 20 de marzo”.

Ante la emergencia nacional por el coronavirus, ambas partes acordaron realizar el encuentro de forma virtual para así no tener que desplazarse hasta Villavicencio. “El ideal es que el Ministerio de Defensa se comprometa a suspender los operativos mientras realizamos las negociaciones, lo que permitiría que los campesinos desmovilizados regresen a sus fincas sin la preocupación de posibles capturas. Si el gobierno respeta ese período, no haremos más movilizaciones y protestas ”, indicó el líder.

Representantes del gobierno llegaron a varios acuerdos con la comunidad campesina del AMEM. Foto: Cortesía ANZORC-ZRC.

Frenar la deforestación en los parques de la Amazonia será uno de los principales retos conjuntos. “Aunque ese siempre ha sido el interés de las organizaciones sociales, esto conlleva a que el gobierno nos lleve soluciones para no deforestar más, es decir que la actividad económica no dependa de la pérdida de bosque, como proyectos silvopastoriles para hacer una ganadería tecnificada y no extensiva”, anotó el líder.

Cuando la pandemia por el coronavirus sea controlada, los campesinos y el gobierno concertarán un nuevo encuentro para solucionar las problemáticas sociales y ambientales en las áreas protegidas.

“Una negociación se da cuando hay voluntad de las dos partes. Afortunadamente, esta vez la encontramos por parte del gobierno, que estuvo presto a dialogar con nosotros por más de 12 horas sin afanes. El tema ambiental es una necesidad para todo el planeta, pero esto debe incluir a la gente. No tiene ningún sentido cuidar la naturaleza perjudicando la existencia de las personas, por eso nuestro lema es Parques con campesinos”, puntualizó Rodríguez.