El 2020 será recordado no solo por la pandemia provocada por la covid-19, sino por ser el año que rompió récords en materia de ciclones tropicales. Ya son 31 los fenómenos de esta índole que se han registrado en el Caribe y no se descarta que se puedan presentar más. Hasta ahora, 2005 era la referencia, pues ese año se presentaron 30.

Omar Franco, exdirector del Ideam, indica que es posible que este tipo de fenómenos se extienda más allá de finales de noviembre, pues este año se han registrado condiciones fuera de lo común. Los análisis - según Franco - indican que la temperatura del Caribe está más cálida de lo normal. “Las ondas vienen haciendo tránsito de oriente a occidente y se encuentran con temperaturas más cálidas y esto puede influir; sin embargo, no se puede asegurar que este fenómeno esté directamente relacionado con el cambio climático, pues los científicos no lo han afirmado de manera explícita”, manifiesta.



Providencia luego del paso del huracán Iota. Efraín Herrera, Presidencia vía AP.

Recordó, por ejemplo, que cuando las autoridades de San Andrés y Providencia supieron en 1988 que el huracán Joan podría azotar esas islas, se ordenó la recolección de todos los cocos que había en las palmeras para evitar que se convirtieran en proyectiles en medio del huracán.

“Cuando la comunidad sabe y se les dice qué deben reforzar, asegurar, quitar, alejar, amarrar y forrar, los impactos se reducen. Se pueden, además, definir alternativas que ayuden a las personas a minimizar el riesgo como evacuar, pero creo que en el caso de Iota no se hizo mayor cosa, porque se dijo que el huracán pasó de 1 a 5 muy rápido y se creía que no iba a transitar por San Andrés. Ambas justificaciones son erradas porque en gestión del riesgo no se puede partir del principio de que no va a pasar nada”, expresa.

En cuanto a la evacuación de la isla, Pedreros señaló que esa es una estrategia que debería obedecer a un proceso pactado, entrenado, desarrollado y evaluado, situación que en Providencia no se presentaba porque la gente no percibía el riesgo como tal, al no registrarse esta clase de fenómenos de manera recurrente.

Óscar Guevara, de WWF, considera, por su parte, que a partir del conocimiento del fenómeno se puede modelar qué categorías de ciclones pueden ocurrir en el Caribe colombiano, determinar sus periodos de retorno y las velocidades promedio de los vientos. “A partir de ahí podemos prepararnos y mitigar los efectos. Eso es precisamente lo que busca una gestión del riesgo efectiva”, asegura.

¿Qué falta?

Daniel Useche, jefe de Pronósticos y Alertas del Ideam, considera que el país debe prepararse con planes de contingencia que permitan hacerle frente a este tipo de fenómenos, pues existe la posibilidad de que cada vez sean más recurrentes.

Asegura que es necesario hacer una buena planificación de los centros urbanos, estar atentos a los comunicados que emitan las autoridades, conocer y revisar los planes de emergencia, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. De igual forma, cree que se debe pensar en construir buenos albergues y tener actualizados los planes de emergencia.