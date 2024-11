Como les he venido comentando en forma reiterativa, tanto en esta columna como en los blogs del portal www.franquiciaslatam.co , la franquicia es una de las formas de emprendimiento mas importantes.

1. Registro de marcas

No sirve que la marca está registrada en el exterior o en el país de origen de la franquicia, porque esta va a explotar en Colombia, no en el de origen de la franquicia.

2. Finanzas de la franquicia

Adicionalmente, usted debe tener en cuenta cuál es el punto de equilibrio, es decir, en cuánto tiempo va a obtener el retorno de la inversión, y cuales son las demás variables del negocio . Entre ellas el arriendo del local, que no debe ser superior al 15% de las ventas proyectadas.

Muchos franquiciados cometen el error de no hacer este ejercicio. Y terminan en serios problemas financieros. Para poder corroborar esta información pídale a su franquiciante que le muestre de dónde obtuvo las cifras que le está presentando y revíselas con su asesor financiero o su contador.

Es indispensable que sepa si usted no está en la capacidad de hacer la inversión con el flujo de dinero que le permita operar sin sobresaltos. Si no tiene la capacidad financiera no invierta en esa franquicia que le gustó; recuerde que hay opciones para casi todos los presupuestos. En el portal franquiciaslatam.co podrá encontrar estas alternativas.