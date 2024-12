El arte está en cuarentena, pero sigue vivo y busca ayuda. El teatro, los conciertos, los espectáculos, están suspendidos y los artistas colombianos ven con preocupación la situación de un sector que será de los últimos en reactivarse. ¿Qué salida tienen los artistas en medio de la crisis? Este fue el debate que se dio en Semana en vivo. "La cantidad de colegas con trapos rojos en sus casas es grandísimo”, dijo el actor Julián Román. No solo quienes son las caras visibles necesitan ayuda, está afectada toda la industria, sobre todo quienes dependen de los eventos en vivo. Para esto se creó una iniciativa llamada #LaRazaQueNoSeVe que busca recaudar dinero y dar mercados a los más afectados de la industria cultural.

"La gente no entiende quiénes viven de eso, creen que es el personaje que sale en televisión, #LaRazaQueNoSeVe es precisamente eso que no se ve, pero que son tan importantes o más importantes que nosotros: ingenieros de luces, de sonido, una cantidad de gente que vive de esto y que reciben un pago por show, pues no hay cómo vivir, cómo comer”, aseguró la cantante Adriana Lucía, quien hace parte de esta iniciativa.

Sin embargo, la cantante lamentó que la iniciativa no haya recaudado el dinero necesario, en Vaki -plataforma en la que se está recogiendo el dinero- a la fecha solo hay siete millones en donaciones, de los 200 que se tienen como meta. Adriana Lucía aseguró que hay “artistas famosos que han olvidado a sus técnicos”. “Muchos de los artistas -Dios mío me van a capar- famosos se han olvidado de sus técnicos, de su gente, que es la que trabaja con ellos. Yo quisiera decirte que esto es una iniciativa que todo el mundo llamaba y divino, mentiras, no se recogió nada. En el Vaki que tenía no se recogió ni el 1 por ciento de lo que esperamos que se recogiera. Es el momento, de que los artistas también nos sensibilicemos de un gremio que nos da de comer a nosotros también y de que ellos depende nuestro trabajo”, aseguró Adriana Lucía.